Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Taşova Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemi hastası çocuklara dikkat çekmek için maske taktı.

Okul müdürü Selim Balcı, yaptığı açıklamada, lösemi hastası çocukların hayata tutunmaları için her vatandaşın donör bağışında bulunması gerektiğini dile getirerek, "Farkındalık oluşturmak istedik. Lösemili çocuklarımızın her gün taktıkları maskeleri bizler bir gün boyunca takarak onların hissettiklerini hissetmeye çalışıyoruz. Maske takmış lösemili çocuklarımızı gördüğümüz zaman maskelerine değil de gözlerine bakalım. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Lösemi hastası olanlar etrafa mikrop saçmamak için değil, kendileri dışarıdaki virüslerden korunmak için takıyorlar." dedi.

Suluova

Şeker İlkokulu öğrencileri, lösemili çocuklara destek için yürüyüş düzenledi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler yüzlerine maske takarak, "Kim korkar lösemiden" ve "Kök hücre bağışı hayat kurtarır" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, burada yaptığı konuşmada, ilkokul öğrencileriyle Lösemi Haftası ile ilgili birtakım çalışmalar yaptıklarını, lösemili çocuklara destek olmayı ve hastalığa dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.