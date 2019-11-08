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Lösemili Çocuklar Haftası

6 saat önce

Meram Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası için başlatılan "Maskemi takarım, farkındalık yaratırım" kampanyasına tüm belediye çalışanları maske takarak destek verdi.

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Meram Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası için başlatılan "Maskemi takarım, farkındalık yaratırım" kampanyasına tüm belediye çalışanları maske takarak destek verdi.

Maskenin diğer insanları değil hasta çocukları korumak için takıldığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Lösemili çocuklarımızın mücadelesinde birlikteyiz, birlikte yeneceğiz" diye konuştu.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemili çocukları yalnız bırakmayarak maske taktıklarını ve çocuklara destek verdiklerini söyleyen Başkan Kavuş, Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında binin üzerinde çocuğa lösemi tanısı konduğunu söyledi.

"Lösemi her yaşta görülebilen bir hastalık. Ancak çaresi olmayan bir hastalık değil aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile büyük ölçüde tedavi edilebilen bir durum"diyen Kavuş, şöyle devam etti:

"Biz de bu etkinliklere tüm personelimizle çocuklarımıza destek olmak amacıyla bugünü maske takarak geçiriyoruz. Lösemi hastalarının tedavi süresince taktıkları maskenin, bulaşıcı bir hastalık olduğu için değil, enfeksiyondan korunmak için kullanıldığını göstermeye çalışıyoruz. Lösemi değil iyilik bulaşır. Maskeleri nedeniyle dışlanamayacaklarını ve onların her daim yanlarında olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Onların bu dönemi en rahat geçirmeleri hepimizin en önemli görevidir."

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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