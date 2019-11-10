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Lösemili Çocuklar Haftası

7 saat önce

Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Usta Öğreticiler Derneği ile Kanserle Mücadele Derneği'nce Sümerpark'ta düzenlenen programda, katılımcılar farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi bando ve halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da katkı sundu.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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