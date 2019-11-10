Lösemili Çocuklar Haftası
7 saat önce
Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:18 Kaynak: AA
Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Usta Öğreticiler Derneği ile Kanserle Mücadele Derneği'nce Sümerpark'ta düzenlenen programda, katılımcılar farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.
Yenişehir Halk Eğitim Merkezi bando ve halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da katkı sundu.
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