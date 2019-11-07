Son Dakika Haberleri: Lösemili Çocuklar Haftası: 'Amansız hastalık' devri bitti, her hasta iyileşebilir
Son Dakika Dünya Lösemili Çocuklar Haftası: 'Amansız hastalık' devri bitti, her hasta iyileşebilir

Lösemili Çocuklar Haftası: 'Amansız hastalık' devri bitti, her hasta iyileşebilir

6 saat önce

Lösemili Çocuklar Haftası vesilesiyle, LÖSEV'in bir türlü ruhsat alamayan hastanesi mercek altında.

Lösemili Çocuklar Haftası: 'Amansız hastalık' devri bitti, her hasta iyileşebilir, System.String[]

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na, Türkiye'deki lösemili çocuklara yardım eli uzatan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) kurduğu 400 yatak kapasiteli LÖSANTE'ye TBMM Genel Kurulu'nda oylanan araştırma önergesinin çarşamba günü reddedilmesi sonucu tam ruhsat verilmemesi damgasını vururken, ülkedeki lösemili çocukların durumu bir kez daha gündeme geldi.


Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yaklaşık üçte birini oluşturan lösemi, veya kan kanseri, kemik iliğinin anormal hücreler ile dolması ve bu hücrelerin kana ve dokulara yayılması sonucu belirti veren kötü huylu bir hastalık. İştahsızlık, zayıflama, kansızlık, ciltte morluk, kemik ağrıları, uzun süreli ateş, burun kanamaları gibi belirtiler gösteren bu hastalık, aynı zamanda hijyenik koşullar ve sağlıklı beslenme gerektiriyor.

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Türkiye, LÖSEV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:13 
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