Son Dakika Haberleri: Lösemili Çocuklar Haftası'na doğru
Son Dakika Güncel Lösemili Çocuklar Haftası'na doğru

Lösemili Çocuklar Haftası'na doğru

6 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Lösemili Çocuklar Haftası'na doğru, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Lösemili Çocuklar Haftası'nın, hastalıkla ilgili aileleri bilinçlendirmek, lösemili çocukların sorunlarını dile getirip çözüm yollarını aramak amacıyla toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir hafta olduğunu belirtti.

Kök hücrelerin anormal hücreye dönüşmesiyle ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanan lösemide, erken teşhisin önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Tedavi süreci zorlu ve uzun olan lösemi hakkında ailelerin, bu hastalığı taşıyan çocukların bilinçlendirilmesi, tedavinin olumlu sonuçlanması açısından büyük önem arz etmekte, tedavide psikolojik desteğin ilaçlar kadar etkili olduğu da hiçbir zaman unutulmamalı. Lösemili çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine toplum ve devlet olarak her türlü desteği vermek, halkımızı bilinçlendirmek, erken teşhisin önemini vurgulamak ve lösemili çocuklarımıza karşı doğru yaklaşımları kazandırmak hepimizin en büyük görevi olmalıdır. Löseminin ciddi fakat tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmayarak, çocuklarımıza ve ailelerine acil şifalar diler, sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ederim."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:45:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösemili Çocuklar Haftası'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]