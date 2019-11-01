Lösemili Çocuklar Haftası'na doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Lösemili Çocuklar Haftası'nın, hastalıkla ilgili aileleri bilinçlendirmek, lösemili çocukların sorunlarını dile getirip çözüm yollarını aramak amacıyla toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir hafta olduğunu belirtti.

Kök hücrelerin anormal hücreye dönüşmesiyle ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanan lösemide, erken teşhisin önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Tedavi süreci zorlu ve uzun olan lösemi hakkında ailelerin, bu hastalığı taşıyan çocukların bilinçlendirilmesi, tedavinin olumlu sonuçlanması açısından büyük önem arz etmekte, tedavide psikolojik desteğin ilaçlar kadar etkili olduğu da hiçbir zaman unutulmamalı. Lösemili çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine toplum ve devlet olarak her türlü desteği vermek, halkımızı bilinçlendirmek, erken teşhisin önemini vurgulamak ve lösemili çocuklarımıza karşı doğru yaklaşımları kazandırmak hepimizin en büyük görevi olmalıdır. Löseminin ciddi fakat tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmayarak, çocuklarımıza ve ailelerine acil şifalar diler, sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ederim."