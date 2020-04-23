LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HASTANE KORİDORUNDA 23 NİSAN'I KUTLADI - Son Dakika

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LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HASTANE KORİDORUNDA 23 NİSAN'I KUTLADI
6 saat önce
LÖSANTE hastanesinde kalan lösemili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastane koridorunda kutladı.
LÖSANTE hastanesinde kalan lösemili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastane koridorunda kutladı. Odalarının kapısından Türk Bayrağı sallayan çocukların görüntülerini LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer sosyal medya hesabında paylaştı. Video binlerce beğeni aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs sebebiyle evlerde kutlanıyor. LÖSANTE hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar ise bayramı hastane koridorunda kutladı. Odalarının kapısında Türk Bayrağı sallayan çocukların görüntüleri ise LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer sosyal medya hesabında paylaştı. Binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan videoda vatandaşlar çocuklara şifa dileyerek bayramlarını kutladı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:01 Kaynak: DHA
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