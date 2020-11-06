Lösemili çocuklar için başlatılan 'atkı, bere' kampanyasına eğitim sendikasından destek - Son Dakika

Lösemili çocuklar için başlatılan 'atkı, bere' kampanyasına eğitim sendikasından destek

06.11.2020 10:25
Lösemili çocuklar için başlatılan 'atkı, bere' kampanyasına eğitim sendikasından destek, System.String[]

Sosyal medya üzerinden paylaşılan lösemili çocuklar için örgü kampanyasına Kırşehir'de eğitim sendikaları da destek verdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan lösemili çocuklar için örgü kampanyasına Kırşehir'de eğitim sendikaları da destek verdi.

Geçtiğimiz yıl Kırşehirli öğretmenin lösemili çocuklar için başlattığı 'Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz' kampanyasına destek büyüyor. Yaklaşık bir yıl önce Ömer Sait Dönmez'in rahatsızlığı ile başlayan tedavi sürecinde babası Şenol Dönmez, 'Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz' kampanyasını başlatarak hastanelerde lösemi tedavisi gören çocukların üşümemesi için gönüllü atkı ve bere örülmesini istemiş ve şehirde bir çok gönüllü başlatılan kampanyaya destek sunmuştu. Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Temsilciliği de kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle başlatılan kampanyaya deste sunacağını açıkladı. Sendikada tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim sendikalarının görevlerinin sadece üyelerin sorunları ile uğraşmamak olduğu belirtildi. Yapılan destek açıklaması ise şöyle;

"Sendikaların görevleri arasında sadece üyelerinin sorunları ile ilgilenmek değil, aynı zaman da toplumu ilgilendiren sosyal konulara da duyarlı olmak vardır. Bu nedenle önümüzdeki soğuk kış günlerinde kanser tedavisi gören minik yürekleri bir parça da olsa ısıtmak için atkı, bere ve eldiven kampanyasına destek vererek yeniden kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamız da toplanan atkı, bere ve eldivenler Gazi Hastanesi Onkoloji Servisi'ne teslim edene kadar devam edecektir" denildi.

Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak görev yapan Şenol Dönmez, Gazi Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören oğlu Ömer Sait Dönmez'in gördüğü tedavi sonrası lösemili çocuklar üşümesinler diye bir yıl önce kampanya başlatmıştı. - KIRŞEHİR

Lösemili çocuklar için başlatılan 'atkı, bere' kampanyasına eğitim sendikasından destek

Sosyal Medya, Kemoterapi, Kırşehir, Lösemi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lösemili çocuklar için başlatılan 'atkı, bere' kampanyasına eğitim sendikasından destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu
Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti         
10:27
İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor         
09:13
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı         
02:15
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:34:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lösemili çocuklar için başlatılan 'atkı, bere' kampanyasına eğitim sendikasından destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei