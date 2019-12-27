Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek - Son Dakika

Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da lösemili çocuklar yararına düzenlenecek kermes 4 gün sürecek.

Lösemili çocuklar için kermes düzenlenecek, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da lösemili çocuklar yararına düzenlenecek kermes 4 gün sürecek.


LÖSAM destekçilerinin yeni yıl konseptiyle hazırladığı ürünler Bulvar AVM meydan alanında hayırseverlere sunulacak. 1 yıl boyunca atölyede hazırlık yapan ve çalışmalarına sevgilerini, emeklerini katarak oluşturdukları binlerce ürünü Bulvar AVM meydan alanında satışa çıkaracak olan LÖSAM, elde edilen geliri lösemili çocuklar için harcayacak.


Türkiye'nin birçok ilinde başlatılan kampanyaların Samsun ayağı Bulvar AVM'de gerçekleşecek. Sema Danışmaz ve ekibinin düzenlediği bu anlamlı kermes 27-30 Aralık tarihlerinde Bulvar AVM meydan alanında ziyaret edilebilecek. - SAMSUN

Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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