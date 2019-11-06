Son Dakika Haberleri: Lösemili çocuklar için maske taktılar
Son Dakika Güncel Lösemili çocuklar için maske taktılar

Lösemili çocuklar için maske taktılar

6 saat önce

Altındağlı gençler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı unutmadı.

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Altındağlı gençler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı unutmadı. Altın gençler, kendi tasarladıkları maskeleri takarak, "Maskemi takarım, farkındalık oluştururum" dedi.


Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri'ne üye olarak sosyal hayatta her zaman bir adım önde olan Altındağlı gençler, bir kez daha ne kadar duyarlı olduklarını gözler önüne serdi. Aydınlıkevler Mahallesi Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi üyeleri, lösemi hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklara destek olmak için hünerlerini gösterdi. Maskeleri rengarenk boyayan, gönüllerince renklendiren gençler, maskelerin sevgi ve farkındalık için engel olmadığı mesajını verdi.


Maskeme değil, gözlerime bak


Lösemi hastalığının çocukluk çağında sık görülen, tedavisi olan, ancak zorlu mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı gençleri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti. Başkan Balcı, "Çocuklarımızın maskelerine değil, gözlerinin içindeki güzelliklere bakabilmeliyiz. Bulaşıcı olan hastalık değil, sevgisizlik. Bugün çocuklarımız çok duyarlı bir etkinlik gerçekleştirerek, bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarına, kardeşlerine destek oldular. Topluma da önemli bir mesaj verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de herkesi bu konunun öneminin farkında olmaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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