Son Dakika Haberleri: Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kutlaması

Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kutlaması

12 saat önce

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi gören lösemili çocuklar için hastane sınıfında erken yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kutlaması, System.String[]
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi gören lösemili çocuklar için hastane sınıfında erken yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Lösemili çocukları neşelendirmek için yapılan etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Müzikler eşliğinde oynayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Çocukların böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirten Hastane Sınıfı Uzman Öğretmeni Necati Er, özel öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Etkinliğe; hastane sınıfında görev yapan öğretmenler, hastane idarecileri ve sağlık personeli katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:07 Kaynak: İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel
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