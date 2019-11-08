Son Dakika Haberleri: Lösemili çocuklar için yürüdüler
Son Dakika Sağlık Lösemili çocuklar için yürüdüler

Lösemili çocuklar için yürüdüler

7 saat önce

Lösemili çocuklar için yürüdülerBURSA - 2-8 Kasım tarihleri arası Lösemili Çocuklar Haftası Bursa'nın İznik ilçesinde de kutlandı.

Lösemili çocuklar için yürüdüler

BURSA - 2-8 Kasım tarihleri arası Lösemili Çocuklar Haftası Bursa'nın İznik ilçesinde de kutlandı.

Elbeyli İlkokulu yanı sıra Kılıçaslan İlkokulu ve Selçuk İlkokulu öğrencileri, kendi maskelerini tasarlayıp, ellerinde taşıdıkları pankartlarla, "Lösemi bulaşıcı değildir. Maskeme değil gözlerime bak" gibi sloganlar eşliğinde vatandaşlara mesaj verdi. İlçe protokolünün de destek verdiği yürüyüş Kılıçaslan Caddesi boyunca devam etti. İlköğretim okulu öğretmenlerinden Özden Aşar Coşar, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında bu etkinliği yapmamızın sebebi, hem çocuklarımızın maskelerden korkmaması, hem de lösemi hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatmak" diye konuştu.

Lösemili çocuklar için yürüdüler

Bursa, İznik, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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