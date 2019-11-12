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Lösemili çocuklar için yürüdüler

7 saat önce

Bayramiç Menderes İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

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Bayramiç Menderes İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde pankartlar ve ağız maskeleriyle otogardan yürüyüşe başlayan öğrencilere Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç İlçe Emniyet Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Salih Albayrak ve okul öğretmenleri eşlik etti.

Öğrenciler ve protokol üyeleri, LÖSEV şarkısı söyleyerek Yıldırım Akbulut Meydanı'na geldi.

Burada ellerindeki pankartları okuyan öğrenciler, lösemili çocuklara dikkat çekti. Öğrencilere yürüyüşleri esnasında çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Murat Çelik, Menderes, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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