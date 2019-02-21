Son Dakika Haberleri: Lösemili Çocuklar Kapadokya'yı Geziyor

Lösemili Çocuklar Kapadokya'yı Geziyor

41 dakika önce

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından hayata geçirilen "Sanat ile Umuda Uzanan Eller" projesi kapsamında lösemili çocuklar Kapadokya'da ağırlandı.

Lösemili Çocuklar Kapadokya'yı Geziyor, System.String[]
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından hayata geçirilen "Sanat ile Umuda Uzanan Eller" projesi kapsamında lösemili çocuklar Kapadokya'da ağırlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, LÖSEV tarafından 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, lösemili çocuklar, gençler ve aileleri için yılda 4 kez Kapadokya gezisi düzenleniyor.

Avrupa Birliği projesi olarak sürdürülen ve bugüne dek 200'den fazla kişinin ağırlandığı

programda, bireylerin sanatla iç içe olmaları ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Hastalığın pahalı ve uzun süren tedavisi altında yıpranan bireylere iyileştirme tatili niteliğindeki programda, Kapadokya'dan Uçhisar'a, Ürgüp'ten Göreme'ye bölgenin tanıtımı yapılıyor.

Ayrıca programda, at binme, çanak, çömlek, resim atölyeleri ve arazi araçları ile yakın çevre gezisi gibi faaliyetler de yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı

MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Konkordato Sonrası İflas Kararı Verilen Ünkar Beynelminel Nakliyat İçin Alacaklılar Binin Üzerinde Dosya Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:27:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösemili Çocuklar Kapadokya'yı Geziyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]