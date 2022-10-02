LÖSEV'den şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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LÖSEV'den şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine ilişkin açıklama Açıklaması

02.10.2022 10:58
LÖSEV'den şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine ilişkin açıklama Açıklaması

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini bildirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini bildirdi.

Ataş'ın, "Eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." vasiyetinin yer aldığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından LÖSEV'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

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