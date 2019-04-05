Son Dakika Haberleri: Lösemili Çocuklar Yararına Kermes

Lösemili Çocuklar Yararına Kermes

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesindeki iki lise tarafından 'Hami Projesi' kapsamında lösemili çocuklar yararına kermes düzenlendi.

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki iki lise tarafından 'Hami Projesi' kapsamında lösemili çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi bahçesinde stant açan öğrenciler, velileri tarafından hazırladıkları yiyecekleri belirli ücret karşılığında sattılar. Hayata tutunmak için küçük bir umut ışığı arayan lösemili çocuklara bir nebze umut olabilmek adına Hami Projesi kapsamında Çözüm Temel Lisesi işbirliği ile bu etkinliği düzenlediklerini belirten Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Kamuran Deniz, "Lösemiye dikkat çekmek, bu hastalık ile mücadele eden çocuklarımıza maddi ve manevi açıdan destek olmak amacıyla öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte bu kermesi düzenledik. Bizler bütün çocuklarımızın her zaman yüzlerinin gülmesini, mutlu ve sağlıklı olmasını istiyoruz" dedi.

Kermese Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Uçkan, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, VANTB temsilcileriyle öğrenciler katıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:21 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Güncel
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