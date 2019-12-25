Lösemili çocuklar yeni yıl etkinliğinde eğlendi - Son Dakika
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Lösemili çocuklar yeni yıl etkinliğinde eğlendi

6 saat önce

Mersin'de tedavi gören lösemili çocuklar, yeni yıl etkinliğinde doyasıya oynadı.

Lösemili çocuklar yeni yıl etkinliğinde eğlendi, System.String[]

Mersin'de tedavi gören lösemili çocuklar, yeni yıl etkinliğinde doyasıya oynadı.

Yenişehir Belediyesince, Ata Tenis Kulübü'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar için pasta kesildi.

Müzik eşliğinde dans edip, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar birlikte eğlenme imkanı buldu.

Çocuklara yeni yıl hediyelerini veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Özel çocukların" mutluluğuna katkı sunmayı istediklerini belirtti.

Lösemi konusunda farkındalığın önemine dikkati çeken Özyiğit, "Toplumda ki yanlış bilgi nedeniyle aileler, maske takmış lösemi hastası çocuklardan kendi çocuklarını uzak tutuyor ve onlarla oyun oynamalarına dahi izin vermiyorlar. Dolayısıyla lösemi tedavisi gören çocuklar sosyalleşemiyor. Yenişehir Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekmek ve lösemili çocuklarımızın gönüllerince eğlenebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir parti organize ettik." ifadesini kullandı.

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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