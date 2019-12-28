Lösemili çocuklar "Yeni Yıla Merhaba" dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lösemili çocuklar 'Yeni Yıla Merhaba' dedi - Son Dakika

Lösemili çocuklar "Yeni Yıla Merhaba" dedi

6 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörlüğü lösemili ve onko çocuklar için geleneksel hale getirdiği "Yeni Yıla Merhaba" etkinliği düzenledi.

Lösemili çocuklar

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörlüğü lösemili ve onko çocuklar için geleneksel hale getirdiği "Yeni Yıla Merhaba" etkinliği düzenledi.


Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, lösemili ve onko çocuklar dans, müzik ve palyaço gösterileriyle eğlenerek, yeni yıl pastası kesti.


LÖSEV Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, yaptığı açıklamada, LÖSEV olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da çocuklarla yeni yıl buluşmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.


LÖSEV'in yanında olan destekçileri ve gönüllülerinin yeni yılını kutlayan Öz, "Amacımız onların yaşadığı zorlu süreçleri bir nebze de olsa unutturup gönüllerince eğlenecekleri bir gün yaşatmak ve yeni yılı coşkuyla karşılamalarını sağlamak. Büyük LÖSEV ailesi olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız." diye konuştu.

Adana, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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