Üye Girişi
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR - Son Dakika

Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR

07.11.2021 17:42

Son dakika gündem haberi... ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hobifest 2021 etkinliğine katılan kulüp üyeleri, lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık yaratmak için saçlarını kazıttı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hobifest 2021 etkinliğine katılan kulüp üyeleri, lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık yaratmak için saçlarını kazıttı. Etkinliğe katılan 9 yaşındaki kanser hastası Samet Efe Cazgır, 'Kemoterapi alıyorum. Benden başka çocuklar da var lütfen onlar için de kan bağışında bulunun" çağrısı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'Hobifest 2021', 6-7 Kasım tarihlerinde Cam Piramit alanında Antalyalılarla buluştu. Bu yıl 'Doğadan Sanata, Sanattan Doğaya' ana temasıyla yola çıkılan Hobifest 2021'e 67 hobi kulübü katıldı. HobiFest 2021'de, motosiklet kulüpleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, off-road doğa ve spor kulüpleri, bisiklet dernekleri, klasik otomobil kulüpleri, enduro motosiklet kulüpleri, drone kulüpleri, fotoğraf kulüpleri, kamp ve karavan kulüpleri, satranç kulüpleri, model iş makinaları topluluğu, zeka oyunları gibi çeşitli kulüp ve dernekler yer aldı.

Sosyal sorumluluk projelerine de yer verilen Hobifest 2021'te lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık yaratmak için Cam Piramit sahnesinde saç kazıtma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kansere yakalanan çocuklar yaşadığı zorlukları anlatırken, birçok kişi saçlarını kazıtarak farkındalık yaratma çalışmalarına katkıda bulundu.

'O ÇOCUKLAR BİZİM UMUDUMUZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kültürel, sosyal ve sanatsal birçok etkinlik yaptıklarını anlattı. Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivalini yaptıklarını vurgulayan Başkan Böcek, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. O çocuklar bizim geleceğimiz, umudumuz, her şeyimiz. Bu etkinliğe katkı koyan Antalya Kan Bankası ekibiyle işbirliği içinde lösemili çocuklarımıza duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlılık hepimiz için geçerli. Farkındalık yaratmak için saçlarını kestirenlere de teşekkür ediyorum" dedi.

'KAN ÇAĞRIMIZA KULAK VERİN'

Antalya Kan Bankası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Balin, önceki yıllarda da saç kazıtma farkındalık etkinliğini düzenlediklerini hatırlattı. 256 bin kişinin gönüllü kan bağışında bulunduğunu belirten Balin, 'Birçok kan ve trombosit bekleyen dostumuz var, bazen yetişemiyoruz. Pandemi nedeniyle bağış sayıları düştü. Hastanede hayat her gün devam ediyor. Lütfen Antalya Kan Bankası'na üye olun ve kan çağrılarımıza kulak verin. Çağrılarımızın hepsi gerçek ve acildir" diye konuştu.

'FARKLI BİR DUYGU'

Saç kestiren gönüllü Lahime Yılmaz (39), Antalya Kan Bankası gönüllüsü olduğunu, sık sık kan bağışı ve trombosit bağışçısı olduğunu anlattı. Yılmaz, 'Elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu bir farkındalık. Çocuklarımız mutlu olsun ve ailelerimizin yüzü gülsün diye etkinliği düzenledik. Gurur duyuyorum. Saçlarımı kazıtmak çok farklı bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Onların az da olsa neler yaşadıklarını hissettik" dedi.

'BENDEN BAŞKA ÇOCUKLAR DA VAR'

Lenfoma kanseri hastası Samet Efe Cazgır(9), etkinliğe katılarak saçlarını nasıl kazıttığını aktardı. Samet Efe, 'Kemoterapi alıyorum. Benden bazen kan alıyorlar. Benden başka çocuklar da var lütfen onlar için de kan bağışında bulunun" diye konuştu.

'BENİM BAŞIMA GELMEZ DEMEYİN'

Samet Efe'nin babası Ali Cazgır, 'Oğlum kanser hastası. Nice kayıplar oluyor. Millet olarak kan, trombosit bağışında bulunun. Hastaneye düşen biliyor. Hepimizin çocuğu var, Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Bugün benim çocuğum hasta değil diye güvenmesinler. Vatandaş olarak duyarlı olup kan bağışında bulunalım" dedi.

Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR
Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemoterapi, Samet Efe, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı 17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu 17:47 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Tuğba Ekinci'den bomba Defne Samyeli yorumu: Her yerini açınca olmuyor 16:35 Tuğba Ekinci'den bomba Defne Samyeli yorumu: Her yerini açınca olmuyor
Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü 15:49 Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı 15:28 Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar 15:05 İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke 13:35 Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke

Son Dakika Haberleri
18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
18:01 A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı
17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
17:54 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi
17:46 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı         
18:05
Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi         
17:55
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti         
16:42
Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili kahreden detay: Yüzü kanlar içinde kalmış Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili kahreden detay: Yüzü kanlar içinde kalmış         
16:31
Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü         
15:37
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü         
15:02
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı         
14:11
İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu         
12:18
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 18:12:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK VE FARKINDALIK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement