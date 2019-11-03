Son Dakika Haberleri: Lösemili çocuklara futbolculardan destek
Son Dakika Güncel Lösemili çocuklara futbolculardan destek

Lösemili çocuklara futbolculardan destek

6 saat önce

Edirne'de sahada futbolcular, tribünlerde taraftarlar ve yöneticiler maske takarak Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekti.

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Edirne'de sahada futbolcular, tribünlerde taraftarlar ve yöneticiler maske takarak Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Edirnespor, 25 Kasım Stadyumu'nda, Vize Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sahaya lösemili çocuklarla birlikte maske takarak çıktı.

Sahada "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" yazan pankartı açan futbolculara, taraftarlar ve yöneticilerde maske takarak destek verdi.

Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, bugün futbolcuların ve taraftarların lösemili çocuklara çok anlamlı bir destek verdiklerini belirtti.

Bu organizasyonla farkındalık yaratmak istediklerini ifade eden Üner, "Lösemili çocuklara destek olmak bizi çok mutlu etti, sonuçta herkes hasta olabilir. Ama tedavisi için moral ve motivasyon çok önemli. Onların buna ihtiyacı var. Bizlerde Edinespor camiası olarak onlara destek verdik. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Edirne Sınırbeyi Taraftar Derneği Başkanı Kıvanç Arda ise LÖSEV'in faaliyetlerini yakından takip ederek, vakfın yaptığı etkinlikleri desteklediklerini belirtti.

Bugün lösemili çocuklar moral desteği vermek sahada ve tribünde herkesin maske taktığını ifade eden Arda, "Hiç kimse ben yada yakınım bu hastalığa yakalanmaz diyemez. Özellikle lösemili çocukların tedavisinde en gerekli şey, moral. Birazcık onlara destek olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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