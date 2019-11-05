Lösemili çocuklara moral desteği

Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji servisinde tedavisi devam eden çocuklar, hastane bahçesine kurulan 10D sinema ile eğlenceli bir gün yaşadı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi işbirliğinde düzenlenen programda, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de çocukların mutluluğuna eşlik etti.

Etkinlik öncesi konuşan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Çelik, Lösemi Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, "Çocuklarımızı eğlendirmek, sevgimizi göstermek, moral sağlamak için çabalamaktayız. Bu 10D sinemasını buraya getirerek gösterimde bulunacak olan şirkete de çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı sevindirerek, moral ve motivasyon sağlayıp bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için etkinliklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise çocukları sevindirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.