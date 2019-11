Lösemili çocuklara moral etkinliği

SAMSUN - Samsun'da lösemili çocuklar ve aileler için düzenlenen etkinlikte, teleferik turu yapan çocuklar ardından da kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olarak Türkiye'nin birçok yerinde kutlanıyor. Hastalıkla ilgili aileleri bilinçlendirmek, lösemili çocukların sorunlarını dile getirip çözüm yollarını aramak amacıyla toplumsal farkındalığın oluşması için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile SAMULAŞ tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Lösemili çocuklara, gençlere ve ailelerine toplum ve devlet olarak her türlü desteği vermek, halkı bilinçlendirmek, erken teşhisin önemini vurgulamak ve lösemili çocuklara karşı doğru yaklaşımları kazandırmak için Batı Park teleferik alanında düzenlenen etkinlikte lösemili çocuklar ve aileleri teleferik ile Amisos Tepesi'ne çıkıp pasta kesimi yaptılar.

Etkinlikte Konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Oruç, "Bir kan hastalığı olan lösemi, kök (ana) hücrelerin anormal hücreye dönüşmesiyle ortaya çıkan, tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğuran bir hastalıktır. Kan kanseri olarak da bilinen lösemide erken teşhis çok önemlidir. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi) olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Kendi içlerinde de alt sınıflar tanımlanabilir. Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Lösemi nedenleri henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Sitogenetik ve moleküler tekniklerdeki yeni gelişmelerle genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen ve türevleri (bali, vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıkların hep birlikte lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiştir. Tedavi süreci zorlu ve uzun olan lösemi hakkında ailelerin, bu hastalığı taşıyan çocukların bilinçlendirilmesi, tedavinin olumlu sonuçlanması açısından büyük önem arz etmekte olup, tedavide psikolojik desteğin ilaçlar kadar etkili olduğu da hiç bir zaman unutulmamalıdır. Bizler de bugün yaptığımız etkinlikler ile lösemili çocuklarımıza moral vermek ve onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Toplumdaki diğer insanları da bu konuda farkındalık oluşturması için bilinçlendirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

SAMULAŞ olarak toplumsal konularda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "2-8 Kasım, Lösemi Haftası olarak kutlanıyor. Bir ulaşım şirketi olmamıza rağmen toplumun her alanında farkındalık noktasında biz de olmalıyız. Toplumu bilinçlendirmek adına bizlerinde var olması gerekiyor. Bugün itibariyle hem tüm kendi personelimiz kendi bünyesi içinde bilinçlenme olsun hem de vatandaşlara bu konuda farkındalık oluştururuz diye düşünceyle organizasyon yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte teleferik ile Amisos Tepesi'ne çıkan lösemili çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı üflediler.