Son Dakika Haberleri: Lösemili Çocuklara "Nasrettin Hoca"Dan Yılbaşı Sürprizi

Lösemili Çocuklara "Nasrettin Hoca"Dan Yılbaşı Sürprizi

17 dakika önce

Kocaeli'de gazetecilik yapan Cemal Kaplan, yılbaşı dolayısıyla Nasrettin Hoca kostümü giyerek, hastanede ziyaret ettiği lösemili çocukları oyuncak dağıtarak sevindirdi.

Lösemili Çocuklara
Kocaeli'de gazetecilik yapan Cemal Kaplan, yılbaşı dolayısıyla Nasrettin Hoca kostümü giyerek, hastanede ziyaret ettiği lösemili çocukları oyuncak dağıtarak sevindirdi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinlik kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret eden Kaplan, onlarla bir süre sohbet etti.

Çocuklar, Nasrettin Hoca kostümü giyen Kaplan'a büyük ilgi gösterdi.

Kaplan, daha sonra yanında getirdiği çuvaldan çıkardığı oyuncakları çocuklara dağıttı.

Gazeteci Kaplan, 7 yıldır lösemili çocukları hediyeler dağıtarak sevindirdiğini ve onlara moral verdiğini belirterek, onların sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çocukların mutlu olmasını amaçladıklarını belirten Kaplan, "Bu sene etkinliğimizin yedincisini yapıyoruz. Çocuklarla beraber güzel vakit geçirdik. Çocuklarla bir arada olmak, onların yüzünü güldürmek çok güzel bir duygu. Yeni yıldan en büyük temennimiz, çocuklarımızın buradan sağlıklı bir şekilde çıkmasıdır. "diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:02 Kaynak: AA

Cemal Kaplan, Nasreddin Hoca, Kocaeli, Güncel
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