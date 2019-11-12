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Lösemili çocuklara sürpriz ziyaret

6 saat önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, zorlu geçen tedavi sürecinde hastane ortamında yaşamak durumunda kalan lösemili çocuklara ve ailelerine moral vermek ve toplumda bu hastalığın farkındalığını arttırmayı amaçlayan Lösemili Çocuklar Haftası'nda, hastanede tedavi gören...

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, zorlu geçen tedavi sürecinde hastane ortamında yaşamak durumunda kalan lösemili çocuklara ve ailelerine moral vermek ve toplumda bu hastalığın farkındalığını arttırmayı amaçlayan Lösemili Çocuklar Haftası'nda, hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.


Hastanenin Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklar, hastane yönetimince organize edilen moral etkinliğinde mutlu anlar yaşarken, çeşitli hediyelerle de sevindiler. Ellerinde rengarenk balonlarla hastanedeki odalarında kendilerini ziyaret eden palyaçoları karşılarında görünce heyecanlanan çocuklar, onlarla sohbet ederek, mutlu anlar yaşadılar. Bu ziyaret çocuklar kadar, onların yanından bir an olsun ayrılmayan ebeveynlerini de mutlu etti.


Küçük bedenleriyle, kanserle mücadele eden çocuklar, sevimli palyaçolarla yapılan sürpriz ziyaretin yanı sıra verilen boyama kitapları ve çeşitli hediyelerle adeta bayram sevinci yaşadılar. Çocuklar, hastane yönetiminin sürpriz ziyareti ile zorlu tedavi süreçlerinde bir nebze de olsa moral bulup, motive oldular. - ADANA

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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