Son Dakika Haberleri: Lösemili çocuklara yardım iddiasıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı
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Lösemili çocuklara yardım iddiasıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı

56 dakika önce

SAMSUN'da lösemili çocuklara ilik nakli için maddi destek amacıyla dergi sattıklarını öne süren 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Lösemili çocuklara yardım iddiasıyla dolandırıcılığa 2 gözaltı, System.String[]
SAMSUN'da lösemili çocuklara ilik nakli için maddi destek amacıyla dergi sattıklarını öne süren 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden herhangi bir dergiye ulaşılamazken, yasal bir dayanağı olmayan çok sayıda makbuz ele geçirildi.
İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişi, kendisine lösemili çocuklara ilik nakli için yardım topladıklarını söyleyen Hatem D. (56) ve İsmail C.'ye (57), 5 TL verdi. Kendisine verilen makbuzu kontrol eden kişi, böyle bir derneğin olmadığını gördü. Polise haber veren vatandaşın ihbarı üzerine takibe alınan 2 şüpheli Kışla Mahallesi'nde yakalandı. Polise de, lösemili çocuklar için yardım amaçlı dergi sattıklarını söyleyen Hatem D. ve İsmail C.'nin üzerinden herhangi bir dergi bulunamadı. Yasal bir dayanağı olmayan çok sayıda makbuzla yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir şekilde sokakta bağış kabul edilmediği belirtildi.


Bahçelievler Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:56 Kaynak: DHA
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