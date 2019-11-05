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Lösemili hastalardan asker selamı

8 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Lösemi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Şehir Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocuklar asker selamı verdikten sonra 10D sinema gösterisinde keyifli vakit geçirdi.

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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Lösemi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Şehir Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocuklar asker selamı verdikten sonra 10D sinema gösterisinde keyifli vakit geçirdi.


Lösemi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastane personeli ve hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklar katıldı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Hastane Başhekimi İlhami Çelik, "Bugün hastanemizde Lösemi Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Bu etkinlikte büyük emeği geçen Türk Kanser Savaş ve Araştırma Kurumuna çok teşekkür ediyoruz. Çocukları burada eğlendirmek, sevgimizi göstermek, tedavilerinde moral, motivasyon sağlamak için çabalamaktayız. Dolayısıyla bu 10D sineması gösterisinde bulunacak olan şirkete de çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı sevindirmek, bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için etkinliğimize devam ediyoruz. Tüm herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, "Bugün lösemili çocuklar, LÖSEV haftası nedeniyle lösemili çocuklarımızın 3D veya 5 boyutlu sinema gösterisi uygulanacak. Bu sinemayı buraya getiren Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Kayseri Şubesine çok teşekkür ediyorum. Şube başkanına çok teşekkür ediyorum. Onlar sevindiği zaman, bu çocuklar sevindiği zaman dünya sevinir. Biz de onları sevindirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onlara güzel bir dünya bırakacağız" ifadelerini kullandı.


Etkinlik boyunca şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlenen çocuklar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte asker selamı vermeyi ihmal etmedi. - KAYSERİ

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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