Son Dakika Haberleri: Lösemili irem için kök hücre bağışı kampanyası
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Lösemili irem için kök hücre bağışı kampanyası

9 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 gün önce lösemi teşhisi koyulan ve ilik nakli olması gereken İrem Banu Uzun (31) için Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nce kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Lösemili irem için kök hücre bağışı kampanyası, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 gün önce lösemi teşhisi koyulan ve ilik nakli olması gereken İrem Banu Uzun (31) için Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nce kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Ereğli'de yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi İrem Banu Uzun'a, 15 gün önce, kulağındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede lösemi teşhisi koyuldu. Genç kadın, İstanbul'daki özel hastanede tedaviye alındı. Acil olarak ilik nakli olması gereken İrem Banu Uzun için Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi tarafından 'Bir hayat için 10 dakikanızı ayırın' sloganıyla kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek verenler, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde oluşturulan alanda kan vermeye başladı.

Murat Uzun, eşi İrem Banu Uzun'un sağlığına kavuşması için herkesi kan bağışı kampanyasına destek vermeye çağırdı. Eşinin kemoterapi sürecinin devam ettiğini anlatan Uzun, "Kulak çınlaması ile gitti hastaneye. Tamamen farklı bir sebepten dolayı gitti hastaneye. Yapılan tahliller sonucu kan kanseri teşhisi koyuldu, İstanbul'a sevk edildi. Hastanede yatıyor şu an. Yaklaşık 15 gün oldu, şu an tedavi aşamasında. Herkesten ricam; kimsenin başına gelmeden, herkes gitsin, iliğini versin. Çünkü öyle bir hastalık ki bugün ölçtürüyorsunuz hiçbir şey yok, yarın kan kanserisiniz. Bu kadar basit" dedi.

Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
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