Lösemili Osman'a bayram sürprizi

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinden lösemi tedavisi için 5 ay önce İzmir'e gelen Osman Zafer Evlioğlu (8), bu Ramazan Bayramı'nı hastanede geçirecek. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin Bornova'daki evlerinden birinde kalan Osman, yapılan ziyaret ve sürpriz hediyelerle bayram sevincini erken yaşadı.Dursunbey'de yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Evlioğlu, karın ağrısı şikayeti bulunan en küçük oğlu Osman Zafer Evlioğlu'nu, geçen ocak ayında hastaneye götürdü. Yaklaşık 15 gün süresince teşhisi konulamayan Osman, apandisit şüphesiyle ameliyata alındı. Operasyon sırasında apandisit sorunu olmadığı anlaşılan Osman'a tahlillerin ardından lösemi teşhisi konuldu. Fatma Evlioğlu, oğlu Osman'ı tedavisi için İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Osman, hastanede tedaviye alındı.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Servisi'ne 18 Ocak'ta giriş yaptıklarını anlatan anne Fatma Evlioğlu, "Hematolojinin ne olduğunu burada gördük. Meğer hastalığımız lösemiymiş. İlk başta söylenenleri konduramadık. Ama hastanede gördük ki nice çocuklar var. Zamanla bu durumu bizim gibi Osman da kabullendi. O akıllı bir çocuk. O da, biz de, iyileşeceğine inanıyoruz" dedi. Osman'ın 5 aydır ilaç tedavisi gördüğünü belirten Evlioğlu, oğluna küçük ablası Saliha Cüce'den (24) ilik nakli yapılacağını söyleyerek şöyle konuştu:"Osman'ın iki ablası var. Biri Batman'da biri Şanlıurfa'da yaşıyor. Osman'ın kanı küçük ablası ile uyumlu çıktı. Hamileyken Şanlıurfa'dan buraya geldi ve hastanede tahlilleri yapıldı. Şimdi 2 aylık bebeği var. Ama onunki uyumlu çıktı. Doktorlarımız uygun zamanı söyleyince tekrar buraya gelip kardeşine şifa olacak."'SAĞLIK OLUNCA HER GÜN BAYRAM'Eşinin Osman'a lösemi teşhisi konulmadan 15 gün önce çalışmak için Suudi Arabistan'a gittiğini belirten Fatma Evlioğlu, hastalıkla mücadele ederken onlara İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin hem maddi hem manevi destek olduğunu dile getirdi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Osman'ın ikinci dönem okuluna devam edemediğini söyleyen Evlioğlu, "Okulundan, arkadaşlarından ayrı kaldı. Burada oyuncaklarla vakit geçiriyor. Kullandığımız her malzeme hijyenik olmalı. Kağıt havludan tutun el sabununa kadar her ihtiyacımızı İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği temin ediyor. Yeni bir küre başlayacağımız için bayramı hastanede geçireceğiz. Bu bayram bizim için değişik olacak. Yeni küre başlamasak iki günlüğüne memlekete gidebilirdik. Ama oğlumun sağlığı için burada olacağız. Hiç önemli değil. Sağlık yerinde olunca her gün bayram. Hasta olduktan sonra Dursunbey'de olsam ne fayda" ifadelerini kullandı.DOĞUM GÜNÜ PASTASIOsman Zafer Evlioğlu'na Ramazan Bayramı öncesi İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan sürpriz yaptı. Ozan'ın getirdiği oyuncak, terlik ve giyim paketini alan Osman, büyük mutluluk yaşadı. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan ve şampiyon takımının formasını üzerinden çıkarmayan Osman'ın en büyük dileği ise sarı kırmızılı ekibin futbolcularıyla tanışmak. Doğum gününü Osman ile birlikte kutlayan Sevil Ozan, pastasının mumunu da Osman ile beraber üfledi. Özellikle bayram gibi özel günlerde çocukları mutlu etmek istediklerini dile getiren Ozan, "Hastanede kalan çocuklarımız için de hediyeler götürüyoruz. Gelen fitre ve zekatları, erzak paketlerini ailelelere ulaştırıyoruz. Çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatacak çam sakızı çoban armağanı küçük hediyeler götürüyoruz. Onların en sevdiği şey oyuncak. Sokağa çıkamadıkları için evde oynamaları için oyuncak onları sevindiriyor" dedi.Dizi oyuncusu Barış Arduç'un da hasta çocuklar için destek olduğunu anlatan Ozan şöyle konuştu:"Barış Arduç'un fanları çocuklarımız için 100 adet terlik ve oyuncaklar yolladı. Onları hem hastanedeki hem de evde kalan çocuklarımıza dağıttık. Hayırseverlerin ve sanatçılarımızın desteğiyle hasta çocuklarımıza el uzatıyoruz. Biz aracıyız. Onlardan alıp çocuklarımıza ve ailelerine veriyoruz. Mevcut 7 evimizde 14 aile kalıyor. Evlerde kalan kardeşleriyle birlikte toplam 25 çocuğumuz var. Hepsini ayakkabı ve terliklerine varıncaya kadar giydirdik. Gerekirse ailelere de hediye veriyoruz. Toplam 60 paketi ise servislere bıraktık."

- İzmir