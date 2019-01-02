Son Dakika Haberleri: Lösemili Öykü Arin İçin Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek

Lösemili Öykü Arin İçin Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek

42 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'nde 3,5 yaşındaki Lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bulunması için kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Lösemili Öykü Arin İçin Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'nde 3,5 yaşındaki Lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bulunması için kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kdz. Ereğli'de geçtiğimiz ay bir AVM'de düzenlenen kampanyanın ardından bu kez de 3 Ocak Perşembe günü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde devam edecek. 03 Ocak Perşembe günü 10.30-16.30 saatleri arasında Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil'i önünde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kampanyaya ilişkin olarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Henüz 3,5 yaşındaki minik yavrumuz öykü için hastane çalışanları kök hücre ve kan bağışı organizasyonu düzenliyor. Uygun kök hücre bulunmadığı takdirde küçük kızımızın yaşama ümidi kalmayacağından bu bağışa tüm Ereğli halkı, hasta yakınları ve hastane çalışanları davetlidir. Gün içinde hastane çalışanlarına ve bağış yapmak isteyenlere kök hücre bağışı hakkında eğitim verilmesi de planlanmaktadır. Sadece 5 dakikanızı ayırarak minik yavrumuza umut olalım." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Güncel
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