Lösemili Sonat Emre'ye Yarı Uyumlu Nakil Yapıldı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığı nedeniyle Antalya 'da tedavi gören ve yaklaşık 6 aydır uygun donör aranan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan'a uygun verici bulunamayınca, babası Onur Özcan'dan yarı uyumlu nakil yapıldı.Yaklaşık 4,5 yıl önce baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL teşhisi konulan ve uygun ilik bekleyen Özcan'a 10'da 10 uyumlu donör bulunamadı. Bunan üzerine çocuğa, 13 Mart Çarşamba günü babası Onur Özcan'dan yarı uyumlu nakil gerçekleştirildi. Anne Sinem Güney Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 4,5 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.Doktorların yaklaşık 6 ay önce ilik nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine 10'da 10 uyumlu verici için çalışmalara başladığını anlatan Kuru, aile ve akrabalarda uygun donör bulunmayınca, sesini ülke geneline duyurmaya çalıştığını dile getirdi. Türkiye 'nin her yerinde kampanyalar düzenlendiğini ve vatandaşların da gereken ilgiyi gösterdiğini dile getiren Sinem Güney Kuru, "Ciddi oranda bağış yapıldı, ancak 10'da 10 uyumlu donör bulunamadı. Sonat'ın durumundaki hastalar için ilik nakli şart. Uygun donör bulunmayınca doktorlar yarı uyumlu nakili önerdiler ve oğlum babasından yarı uyumlu nakile girdi." dedi.Oğlunun durumunun şu anda iyi olduğunu, ancak bu süreçte trombosit ve kan ihtiyacı olabileceğini, bu açıdan da vatandaşlardan destek beklediğini söyleyen Kuru, "Bundan sonraki süreç çok önemli. Babasından alınan iliğin tutup tutmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu süreçte enfeksiyon riski de var, o yüzden steril bir odada kalıyor." değerlendirmesini yaptı.Oğlunun bir an önce sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkmasını isteyen anne Kuru, Sonat Emre'yi bekleyen bir kardeşi olduğunu kaydetti.2,5 yaşındaki Mert Salih Kuru'nun ağabeyinin iyileşmesi için dua ettiğini söyleyen Sinem Güney Kuru, "Mert Salih, sürekli 'ağabeyim iyileşti, geçti, bitti' diyor. Ben de öyle inanıyorum. Her şey geçti inşallah. Küçük oğlum, ağabeyi Sonat Emre ile oyun oynamanın hayallerini kuruyor, eskiden kalma oyuncakları var, 'Sonat ağabeyim izin verir mi? Beraber oynar mıyız?' diye soruyor. Beklentimiz Sonat Emre'nin bir an önce sağlığına kavuşması." ifadelerini kullandı.Sonat Emre'nin bu süreçte çok olgun davrandığını, hastalığının bilincinde olmasına rağmen hiç şikayet etmediğini anlatan Kuru, oğlunun Türkiye'ye örnek olacak bir duruş sergilediğini belirtti.Oğlu için 10'da 10 uyumlu donör arayışını sürdüreceğini belirten Sinem Güney Kuru, oğlunun yüzde 100 sağlığına kavuşabilmesi için tam uygun verici ile nakil olması gerektiğini ifade etti.Nakli gerçekleştiren Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun ise çocuğun şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.Nakilden sonraki 28 günlük sürecin önemli olduğuna işaret eden Uygun, bu süreçte kan değerlerine bakılacağını kaydetti.Doç. Dr. Uygun, "Değerlere göre Sonat Emre'nin mi yoksa babadan alınan ilik mi çalışıyor buna bakacağız. Babadan alınan ilik çalışıyorsa nakil tutmuş demektir." değerlendirmesinde bulundu.