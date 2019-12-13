Lösemili ve engelli çocuklar yararına 'Yılbaşı Alışveriş Şenliği' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lösemili ve engelli çocuklar yararına 'Yılbaşı Alışveriş Şenliği' - Son Dakika

Lösemili ve engelli çocuklar yararına 'Yılbaşı Alışveriş Şenliği'

6 saat önce

Samsun'da faaliyet gösteren Mutluluğun Kanatları Derneği, lösemili ve engelli çocuklar yararına 'Yılbaşı Alışveriş Şenliği' düzenledi.

Lösemili ve engelli çocuklar yararına 'Yılbaşı Alışveriş Şenliği', System.String[]

Samsun'da faaliyet gösteren Mutluluğun Kanatları Derneği, lösemili ve engelli çocuklar yararına 'Yılbaşı Alışveriş Şenliği' düzenledi.


Etkinliğe katılan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Ülkenin sıkıntılı döneminde, yatırım yapan, Türkiye'ye umutla bakan ve Türkiye'yi kanatları altına almayı hedefleyen bir kadın örgütlenmesine biz de tam destek vereceğiz" dedi.


Samsun'da faaliyet gösteren Mutluluğun Kanatları Derneği, elde ettikleri geliri lösemili ve engelli çocuklara bağışlayacakları el emeği ürünlerinden oluşan 'Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi. Atakum bir otelde düzenlenen etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci eşi Av. Gülay Deveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bir kadın örgütlenmesi


Gerçekleşen etkinliğin Samsun'da bilenen ve geleceğe umutla bakan kadınların örgütlenmesi tarafından düzenlendiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Başkan Deveci, "Eşim de burada. O da bu konuyla ilişkin bir kooperatif kuracak. O kooperatifin çatısı altında bu yerel ürünleri, dünyanın her tarafına ulaştıracağız. Buradaki herkes iş kadını, şehrin tanıdığı insanlar. Bir araya geldiler ve kendilerini Türkiye'ye tanıtıyorlar. Ülkenin sıkıntılı dönemde, yatırım yapan, Türkiye'ye umutla bakan ve Türkiye'yi kanatları altına almayı hedefleyen bir kadın örgütlenmesi. Yardımlaşmak, destek olmak gibi birçok vicdanı hedefleri var. Zaten bu etkinlik de bunun için yapılıyor. Bizim de burada bulunma nedenimiz aynı. Burada iki şey yapılıyor. Birincisi yerel üretimlerin kamuoyuna tanıtılması hem de buradan elde edilecek gelirin dezavantajlı gruplara yardım olarak geri dönüyor. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin ulaştırılmasına ilişkin bir etkinlik bu" ifadelerini kullandı.


Farkındalık oluşturuyorlar


Etkinliği düzenleyen Mutluluk Kanatları Derneğinin anlamlı bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Başkan Deveci, "Buradaki her şey çok güzel, Mutluluk Kanatları harika bir dernek, hayatın ihtiyacı olan müthiş bir alanı kapsıyorlar ve Türkiye'nin her yerine hizmet götürüyorlar. Dezavantajlı gruplara, lösemili çocuklara karşı farkındalık yaratıyorlar. Kentimizde böylesine güzel ürünleri, en güzellerini ve yerlilerini bir araya getirip tüm Türkiye'nin beğenisine sunmuşlar. Türkiye sizi tanımalı. Buna benzer etkinlikleri, Samsun'a hatta tüm ülkeye tanıtmamız gerekiyor. Biz de Atakum Belediyesi olarak, önümüzdeki günlerde buna benzer faaliyetlerle bu ürünleri Türkiye pazarına ulaştırabilecek ve ürünleri tanıtabilecek organizasyonlar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.


Destek olmak mutlu etti


Dernek Başkanı Burcu Keskin ise engelli ve lösemili ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak istediklerini söyledi. Yeni yıl öncesinde insanların yakınlarına hediye almak veya evinin ihtiyacını karşılamak için alışveriş yapacağını belirten Keskin, "Samsun'daki kadın girişimcilerin ürettikleri ürünleri tanıtmasını ve bunu geniş kitlelere ulaştırması için alışveriş şenliği düzenledik. Bunun yanı sıra dezavantajlı çocuklara ve ailelerine destek olmak için bir fırsat sunması bizleri mutlu etti" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Yılbaşı, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:44 Kaynak: İHA
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