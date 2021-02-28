Lösemili Yaşar'ı, futbol aşkı hayata bağladı - Son Dakika
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Lösemili Yaşar'ı, futbol aşkı hayata bağladı

28.02.2021 15:55

FUTBOL aşkı uğruna geldiği Antalya'da 3 yıl sonra lösemiye yakalanan 17 yaşındaki Yaşar Taş, 1,5 yıl mücadele ettiği kanseri yenerek, yeniden hayata tutundu.

FUTBOL aşkı uğruna geldiği Antalya'da 3 yıl sonra lösemiye yakalanan 17 yaşındaki Yaşar Taş, 1,5 yıl mücadele ettiği kanseri yenerek, yeniden hayata tutundu. Genç futbolcu, "Futbol aşkı beni hayata bağlayan tek şey" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan, Yaşar Taş futbol oynamak için 2014 yılında dedesinin yanına Antalya'ya geldi. 10 yaşında Antalya spor Futbol Akademisi'nde futbola başlayan Yaşar Taş, 3 yıl sonra Antalyaspor U13 Takımı'na alındı. Takımdaki ilk ay lösemi hastası olduğunu öğrenen Taş, 1,5 yıl hastanede yattıktan sonra tedavisine evde devam etti. Yaşar Taş, futboldan kopmamak için Muratpaşa Belediyespor'da spor hayatına devam etti. Hasta olduğunu takım arkadaşları ve antrenörlerinden gizleyen Taş, hasta olduğunu öğrenmeleri halinde takımdan kovulabileceği düşüncesiyle bu kararı aldığını söyledi.

Lösemiyi yenen Yaşar Taş, Muratpaşa Belediyespor'da 2,5 yıldır futbol oynuyor.  Halen U19 Takımı'nda oynuyan Taş, Süper Amatör Lig'de mücadele eden takımla da antrenmanlara çıkıyor.Muratpaşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yaşar Taş, küçüklükten beri futbol aşkı olduğunu belirterek, "Antalya futbol olarak iyi bir şehir. Altyapısı iyi bir yer. Bu nedenle 10 yaşımda Antalya'ya geldim. Sonrasında hasta olduğumu öğrendiğimde benim için her şey bitmiş gibiydi. Ama futbol aşkı, sevgisi içimde, kalbimdeydi. Hayata, futbola dair umudumu hiç kaybetmedim. İyileşme süresinde Muratpaşa Belediyespor'a başladım. Hastalığımı bir arkadaşım biliyordu. O da herkesten gizledi. Şimdi iyileştim ve U19 yaş kategorisinde oynuyorum. Futbol aşkı beni hayata bağlayan tek şey" dedi.Hedefinin futbolda daha iyi yerlere gelmek olduğunu sözlerine ekleyen Yaşar Taş, "Başta Antalyaspor olmak üzere 3 büyükler ve Avrupa Ligleri'nde oynamak istiyorum. Buradan hasta olan herkese sesleniyorum. Sporu bırakmasınlar. Sporun zararı yok, faydası var. Hayattan ümitlerini hiç kesmesinler" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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