Lösemili Yaşar'ı, futbol aşkı hayata bağladı

FUTBOL aşkı uğruna geldiği Antalya'da 3 yıl sonra lösemiye yakalanan 17 yaşındaki Yaşar Taş, 1,5 yıl mücadele ettiği kanseri yenerek, yeniden hayata tutundu. Genç futbolcu, "Futbol aşkı beni hayata bağlayan tek şey" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan, Yaşar Taş futbol oynamak için 2014 yılında dedesinin yanına Antalya'ya geldi. 10 yaşında Antalya spor Futbol Akademisi'nde futbola başlayan Yaşar Taş, 3 yıl sonra Antalyaspor U13 Takımı'na alındı. Takımdaki ilk ay lösemi hastası olduğunu öğrenen Taş, 1,5 yıl hastanede yattıktan sonra tedavisine evde devam etti. Yaşar Taş, futboldan kopmamak için Muratpaşa Belediyespor'da spor hayatına devam etti. Hasta olduğunu takım arkadaşları ve antrenörlerinden gizleyen Taş, hasta olduğunu öğrenmeleri halinde takımdan kovulabileceği düşüncesiyle bu kararı aldığını söyledi.