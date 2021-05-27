"Lösemisiz ve kovidsiz bir dünya düşlüyoruz" - Son Dakika

Löseminin sınır tanımayan bir hastalık olduğu gerçeğinden hareketle çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesi ve tedavisi için öncü bir rol üstlenen LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 'lösemisiz bir dünya düşünüyoruz' ilkesiyle Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nda dünyanın dört bir yanından çocukları bir araya getirdiğini duyurdu.

19 yıldır gerçekleştirilen projeyle, dünya kamuoyunu çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olan lösemi konusunda bilinçlendirmek, çocukların ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara karşı toplum duyarlılığını artırmak amaçlanıyor. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası Türkiye'nin ev sahipliğinde, LÖSEV'in öncülüğünde her yıl mayıs ayının son haftasında dünya ülkelerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

AYNI KADER AYRI COĞRAFYA

Konuya ilişkin LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu gün aracılığı ile bir yandan çeşitli ülkelerden aynı kaderi paylaşan ve aynı zorlukları yaşamış olan lösemili çocuklar ülkemizi ziyaret ederek büyük bir dayanışma örneği gösterirken, diğer yandan da löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna vurgu yaparak toplumsal farkındalığı artırıyoruz. Böylelikle, lösemili çocukların ve ailelerinin ortak problemlerinin küresel bir platformda dile getirilmesine ve kalıcı çözümler üretilmesine yönelik çalışmalara olanak sağlıyoruz. Ne yazık ki bu yıl, Kovid-19 pandemisi nedeniyle fiziksel olarak etkinlik gerçekleştiremiyor ve bir araya gelemiyoruz. Ancak pandemi sürecinde virüse karşı en korumasız ve risk altında olan lösemili çocuklarımız adına önemli bir çağrıda bulunmak istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

AŞILAR ÖNCE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI İÇİN

Uygulanan yoğun tedaviler ile bağışıklık sistemi düşen lösemili çocukların pandemi sürecinde hayati tehlikelerinin de arttığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Löseminin en yaygın görülme yaşı 2-8 yaş aralığıdır. Bu yaş grubundaki çocukların ebeveynleri ise çoğunlukla 25 ila 35 yaş grubu arasında yer almaktadır. Kovid- 19 aşılanması dünyada 4,7, Türkiye'de ise yüzde 20,6 oranında tamamlanmış olmasına rağmen bu yüzdelik grubun içinde 2- 8 yaş aralığı yüzde 0,049, 25-35 yaş aralığı ise yüzde 6,8'in altındadır. Uygulanan yoğun tedaviler ile bağışıklık sistemi düşen lösemili çocuklarımızın pandemi sürecinde hayati tehlikeleri de artmaktadır. LÖSEV olarak 20'inci Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftasında çağrımız, ülkemizde sayıları her yıl 4 bini aşkın olan ve dünyada 350 binden fazla lösemili çocukların, ailelerinin ve bu alanda çalışan sağlık ve destek hizmet personellerinin Kovid 19 virüsüne karşı aşılanmaları vakit kaybetmeksizin tamamlanmalıdır. Kovid'siz bir dünyada 'Uluslararası Lösemili Çocuklar Hafta'mızı hep beraber yeniden coşkuyla kutlamak dileğiyle."