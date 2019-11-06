Lösemiye dikkat çekmek için derslere maske ile girdiler

Denizli'de Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, derslere maske ile girerek lösemiye dikkat çekti.



Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere farkındalık, sosyal sorumluluk, iletişim ve gönüllülük bilinci aşılanırken pek çok konuda kendilerini ve çevrelerini geliştirmeleri, deneyim kazanmaları, lösemili çocuklar ve ülke yararına yapılan çalışmalara dahil olmaları amacıyla Lösemili Çocuklara Yardım Projesi düzenlendi. Proje kapsamında öğrenciler ve öğretmenler derslere maske ile girdiler. Okul öğretmenleri Adem Özel, Meryem Karahan Talay, Zeynep Keleş, Ayşe Özcan sorumluluğunda Büro Yönetimi Alanı 11. sınıf öğrencileri Berkay Eroğul, Şahin Kış, Betül Heybeli, Esra Gülkaya, Nazire Boz'un yürüttüğü proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerden gönüllülük esasına göre bağış da toplandı. Proje sonunda toplanan paralar LÖSEV'e bağışlanacak. - DENİZLİ