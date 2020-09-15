Lösemiye yenik düşen Şebnem hocanın mesai arkadaşları üzüntüye boğuldu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalandıktan sonra İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şebnem Köseoğlu'nun ölümü mesai arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, "Son konuşmamızda her şeye rağmen iyi olduğunu söylüyordu ama olmadı. İyi insanlar çok yaşamıyor derler, kaybettik" dedi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından Ocak ayında hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu'na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık'ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak bu yıl 18 Nisan'da rutin kontrollerine gittiğinde tekrar hastalığının nüksettiğini öğrendi. Doğum gününden 1 gün önce hastalığının nüksettiğini öğrenen Şebnem Köseoğlu, tekrar İstanbul'daki hastanede tedaviye alındı. Burada tedavisi süren Köseoğlu, bir hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Köseoğlu, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Lösemiyle savaşan ve sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Köseoğlu'nun cenazesi yarın ikindi namazının ardından memleketi Alanya'daki Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şebnem hocanın mesai arkadaşları üzüntüye boğuldu

Köseoğlu'nun hayatını kaybetmesi mesai arkadaşlarını üzüntüye boğdu. AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, okuldaki görevine başladığında kendisini ilk karşılayanın Şebnem hoca olduğunu aktardı. Rektör Özkul, "Kendisinin ilkokulumuzun girişinde güler yüzünü gördüm. Kim olduğunu sordum, Şebnem hoca olduğunu, rahatsız olduğunu söylediler. Kendisini aradım birkaç kez telefonla görüştük. Ama bu mücadeleyi kazanamadı. Gerçekten yüreği insan sevgisi dolu bir kişiydi. Ben görmesem de bunu fark ettim. En son sanırım 17-18 Ağustos gibiydi bir whatsapp mesajı göndermiş bana, 'Hocam, çok dikkat edin' demiş. 'Biliyorsunuz sayın belediye başkanımız, Antalya Büyükşehir Belediye başkanımız hasta. Siz onlarla sık sık görüşüyorsunuz. Çok dikkat edin' dedi. Yani kendi o halinde bizi, okulu, kurumunu düşünen bir insandı. Ne diyelim, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, Alanya halkına, okul camiasına başsağlığı diliyorum. Son konuşmamızda her şeye rağmen iyi olduğunu, söylüyordu ama olmadı. İyi insanlar çok yaşamıyor derler, kaybettik" dedi.

Doğan: "Hastalığıyla dalga geçebiliyordu"

Rektörlük sekreteri Özgül Doğan, Şebnem hocanın hayat dolu bir insan olduğunu söyledi. Doğan, "Yüzündeki gülümseme, içindeki enerji insana huzur veriyordu. Hastalığıyla da dalga geçebiliyordu ve onunla bile gülebiliyordu. Maalesef hepimizi üzdü. Bizi gerçekten güldürdü ve ağlattı. Ölümü kendisine hiç yakışmadı. Mekanı cennet olsun. En son haziran ayında kısa bir süre görüştük. Neşesinden enerjisinden hiç bir şey kaybetmemişti. Çok iyi ve sağlam durduğunu görmüştük. Yine o şekilde haberini bekledik ama maalesef olmadı" diye konuştu.

"Çok üzgünüz"

Şebnem Köseoğlu ile en uzun çalışanlardan birinin kendisi olduğunu aktaran Doğan şunları söyledi:

"Onu tanıma ve çalışma fırsatını buldum. Gerçekten neşe ve hayat dolu bir insandı. Ummadığımız bir hastalığa yakalandı ve onu kaybettik. Çok üzgünüz." - ANTALYA