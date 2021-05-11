ADANA LÖSEMİYİ ATLATAN HALİL, LÖSEV BÜNYESİNDE ÇALIŞARAK DİĞER HASTALARA UMUT OLUYOR - Son Dakika

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile hastalık sürecinde tanışan ve sağlıklarına kavuştuktan sonra LÖSEV'le bağını koparmayan birçok genç, yaptıkları destek çalışmaları ile lösemi mücadelesi veren on binlerce kişiye umut oluyor. Bu gençlerden biri olan ve LÖSEV Adana Şubesi İdari İşler Bölümü'nde görev yapan Halil Telli (21), hastalık sürecinde ve sonrasında yanında olan LÖSEV'e teşekkür ederek, Güçlü bir bağ var aramızda. Şimdi ise arkadaşlarımla beraber tüm kanser hastalarına umut olmaya çalışıyoruzö dedi.

22 yıldır lösemili ve kanser hastası çocukların hayata tutunabilmesi için hem onlara hem de ailelerine maddi ve manevi destek amaçlı çalışmalarını yürüten LÖSEV, yıllar geçtikçe birçok çocuğun hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasına tanıklık etti. Yaşadıkları bu ağır süreç sonunda kanseri yenen çocuk ve gençlerin birçoğu LÖSEV ile olan bağını hiç koparmadı. Bugün, hastalığı atlattıktan sonra kanserle mücadeleye devam etmek isteyen birçok kişi vakıf bünyesinde gönüllü ya da kadrolu olarak çalışıyor. Bu çalışmaları ile 10 binlerce lösemili çocuğa umut olan bu gençler, hastalıkla mücadelesi sürenlere hep bir ağızdan Yalnız Değilsinizö mesajını veriyor.

'HASTANEDE ONLARI GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM'

Hastalığını yendikten sonra LÖSEV ile bağını koparmayan gençlerden biri olan Halil Telli, 9 yaşında lösemi teşhisi konulmasının ardından yaklaşık 4 yıl hastalıkla mücadele etti. Adana'da tedavi gören Telli, LÖSEV ile hastane odasında umutsuz bir haldeyken tanıştı. O gün odaya giren LÖSEV Sosyal Hizmet personelleri, Telli'ye hastalık sürecinde destek olma sözü verdi. Sözünü tutan LÖSEV, Telli ve ailesinin maddi ve manevi yanında oldu. Henüz 9 yaşındayken gribal enfeksiyonlar geçirdiğini ve derisindeki renk değişiminden dolayı ailesinin kendisini hastaneye götürdüğünü kaydeden Telli, Ardından kan testleri yapıldı ve teşhis konuldu. Ağır bir süreçti. Kemoterapi, ilaçlar derken çok zor geçti. Sürekli hastanedeydim ve sosyal hayatım yoktu. LÖSEV ile tanıştıktan sonra umudum arttı. Bana oyuncak getirdiler. Hastanede onları görünce çok mutlu oldum. Maddi, manevi ve sosyal olarak yanımda oldular. Bu hastalığın zaten en önemli ilacı motivasyon. İnsan ancak bu şekilde hastalığı yenebilirö dedi.

'BAĞIŞLARLA AYAKTA DURUP, MÜCADELE EDİYORUZ'

13 yaşında lösemiyi atlattığını ve bu süreçte umudunu hiçbir zaman yitirmediğini kaydeden Telli, daha sonra vakıfla olan bağını hiç koparmadığını ilk etapta gönüllü olarak daha sonra kadrolu bir şekilde LÖSEV bünyesinde çalışmaya başladığını belirtti. Birçok çalışmada yer aldığını ve arkadaşlarıyla mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Telli, Benim gibi iyileştikten sonra çalışan arkadaşlarımdan güç alarak ben de çalışmaya başladım. Burada Ramazan kolileri hazırlıyor, kamuoyu bilinçlendirme, sosyal destek projeleri gibi çalışmalar yapıyoruz. 22 yıldır bağışlarla ayakta duran LÖSEV, güçlü bir bağ ile mücadelesini sürdürüyor. Şimdi ise arkadaşlarımla beraber tüm kanser hastalarına umut olmaya çalışıyoruz. Onlara, 'biz başardık, siz de başarabilirsiniz' mesajı veriyoruzö diye konuştu.