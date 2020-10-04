Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu - Son Dakika

Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu Tek isteği uçmaktı, 13 yaşında paraşüte bindi Hayali onu uçurdu Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin sosyal hizmetler birimi Altıeylül Belediyesi Gelişim Merkezi tarafından hayata geçirilen "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında 2 yıldır...

Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Tek isteği uçmaktı, 13 yaşında paraşüte bindi

Hayali onu uçurdu

BALIKESİR - Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin sosyal hizmetler birimi Altıeylül Belediyesi Gelişim Merkezi tarafından hayata geçirilen "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında 2 yıldır Lösemi tedavisi gören ve bu hastalığı yenen Muzaffer Gürel'in hayali gerçek oldu. Gürel, yamaç paraşütü yaparak o anları da aksiyon kamerasıyla görüntüledi.

Altıeylül Belediyesi, ALGEM ekipleri tarafından "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında Gürel ailesinin evi ziyaret edildi. Ziyarette gerçekleştirmek istediği hayalini soran ekiplere uçmayı istediğini söyleyen 13 yaşındaki Muzaffer Gürel, "Ben 2018'den beri bu hastalığı yaşadım. 3-4 ay önce hastalığım bitti ve zorlu bir süreç oldu. Sosyal aktiveteler ve fiziksel aktivitelere katılma imkanım olmadı. Altıeylül Belediyesi ekipleri evimize geldi, hayallerimi sordular. Ben yıllardır aklımda olan hayalimi söyledim. Yamaç paraşütü ile uçmayı hayal ediyordum. Sağ olsunlar bunu yapabileceklerini söylediler" dedi.

Altıeylül Belediyesi'nin ALGEM ekipleri, Balıkesir Sportif Havacılık Kulübü Derneği yetkilileri ile irtibata geçerek bu şekilde bir proje yapacaklarını söylediler. Harekete geçen ekipler lösemiyi atlatan Muzaffer Gürel'i Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Akçaköy mahallesine götürerek yamaç paraşütü hayalini gerçekleştirdi.

Uzman yamaç pilotlarının kontolünde Akçaköy Mahallesi'ndeki Türkmentepe'de yamaç paraşütüne binen Gürel, İkizcetepeler Barajı ve çevresindeki doğal güzellikleri seyrederek uçmanın mutluluğunu yaşadı.

Gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Güzel bir etkinliği bugün hem Muzaffer'i mutlu etmek adına, hem de gerçekten Altıeylül'de yaşayan çocuklarımızın mutlu olabilmesi gerçekleştirdik. 'Hayallerime Işık Ol' projesi adı altında çocuklarımızla bir araya gelen arkadaşlarımız, Muzaffer'in doğum gününde hayalini sormuşlar. Muzaffer de onlara uçma hayalinden bahsetmiş. ve arkadaşlarımız da Balıkesir Sportif Havacılık Kulübüyle bir araya gelerek bugünkü bu organizasyonu gerçekleştirdiler. Ben Muzaffer'in bu güzel hayallerinin daha geniş kapsamda büyüyerek, artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Gürel uçuş sonrası belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Çok iyiydi, çok güzeldi. Başlarda çok heyecanlandım, ama sonrasında gerisi geldi ve yaptım" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lösemiyi yendi, yamaç paraşütü hayali gerçek oldu - Son Dakika

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