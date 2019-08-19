Son Dakika Haberleri: Lösemiyi yendi şimdi lösemi hastaları için doktor olacak
Son Dakika Güncel Haber

Lösemiyi yendi şimdi lösemi hastaları için doktor olacak

1 saat önce

Henüz 5 yaşındayken yakalandığı lösemi hastalığını yenen Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mesut Kaan Bozkurt (20), başta lösemiler olmak üzere tüm hastalara yardım etmek için çok çalışarak hayal ettiği Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Lösemiyi yendi şimdi lösemi hastaları için doktor olacak, System.String[]
Henüz 5 yaşındayken yakalandığı lösemi hastalığını yenen Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mesut Kaan Bozkurt (20), başta lösemiler olmak üzere tüm hastalara yardım etmek için çok çalışarak hayal ettiği Tıp Fakültesi'ni kazandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giren Bozkurt, "Doktorların benim için çaba sarf etmesi, iyileştirmek için uğraşmaları beni derinden etkiledi. Ben de onlar gibi hayat kurtarmaya karar verdim. İnşallah beyaz önlüğümü giyip hastalara şifa dağıtacağım" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süreci başladı. Yeni eğitim döneminde üniversitelerde eğitim görmeye başlayacak olan öğrencileri kayıt heyecanı sardı. Bu öğrencilerden biri de 5 yaşından beri doktorluk hayali kuran 20 yaşındaki Mesut Kaan Bozkurt. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Bozkurt, doktorluğu neden seçtiğini şöyle anlattı:

Doktorların güler yüzü ve ilgisi sayesinde hastane ortamını çok sevdim

"5 yaşında bana lösemi teşhisi konuldu. Ailem beni İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne götürdü. Bir yıl boyunca burada kaldım. Hatta kemoterapi tedavisi de gördüm. Tedavi sürecinde doktorlar benimle yakından ilgilendiler. Moralimi yüksek tutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Doktorların güler yüzü ve ilgisi sayesinde hastane ortamını çok sevdim. Özellikle doktorların benim için çaba sarf etmesi, iyileştirmek için uğraşmaları beni derinden etkiledi. Ben de onlar gibi hayat kurtarmaya karar verdim. İnşallah beyaz önlüğümü giyip hastalara şifa dağıtacağım. Lösemi hastası olarak yattığım hastanede doktor olarak görev yapmayı çok isterim."

Eğitim hayatı boyunca "Doktor olacağım" diye kendine bir hedef çizdiğini söyleyen Bozkurt, "Hafta içinde okulun ardından hafta sonu ise boş zamanlarımda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'ne gidip burada derse devam ettim. Çok güzel bir ortamımız vardı. Rehber hocalarım hayalimi gerçekleştirmem konusunda bana yardım etti. Planlı programlı çalışmayı öğrendim ve sınavı kazandım. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Azim, inanç ve çalışmak hayallerin gerçekleşmesi için yeterlidir

Hedefine ulaşan Mesut Kaan Bozkurt'u tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: "Azim, inanç ve çalışmak hayallerin gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu aşamaları başarıyla geçerek gurur tablosuna adını yazdıran evladımız Mesut'u yürekten kutluyorum. Bu başarının diğer öğrencilere de örnek olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Bağcılar Belediyesi, Bora Füzesi, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı! Kredi büyümesi kriteri getirdi
Benzin ve motorine zam geldi Üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:53:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösemiyi yendi şimdi lösemi hastaları için doktor olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]