Lösemiyi yendi şimdi lösemi hastaları için doktor olacak

"DOKTORLARIN GÜLER YÜZÜ VE İLGİSİ SAYESİNDE HASTANE ORTAMINI ÇOK SEVDİM"

Doktorluğu seçmesindeki en önemli faktörün çocukluğunda yaşadığı sağlık sorunları olduğunu belirten Bozkurt, "5 yaşında bana lösemi teşhisi konuldu. Ailem beni İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne götürdü. Bir yıl boyunca burada kaldım. Hatta kemoterapi tedavisi de gördüm. Tedavi sürecinde doktorlar benimle yakından ilgilendiler. Moralimi yüksek tutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Doktorların güler yüzü ve ilgisi sayesinde hastane ortamını çok sevdim. Özellikle doktorların benim için çaba sarf etmesi, iyileştirmek için uğraşmaları beni derinden etkiledi. Ben de onlar gibi hayat kurtarmaya karar verdim. İnşallah beyaz önlüğümü giyip hastalara şifa dağıtacağım. Lösemi hastası olarak yattığım hastanede doktor olarak görev yapmayı çok isterim."

Eğitim hayatı boyunca "Doktor olacağım" diye kendine bir hedef çizdiğini söyleyen Bozkurt, "Hafta içinde okulun ardından hafta sonu ise boş zamanlarımda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'ne gidip burada derse devam ettim. Çok güzel bir ortamımız vardı. Rehber hocalarım hayalimi gerçekleştirmem konusunda bana yardım etti. Planlı programlı çalışmayı öğrendim ve sınavı kazandım. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"AZİM, İNANÇ VE ÇALIŞMAK HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YETERLİDİR"

Hedefine ulaşan Mesut Kaan Bozkurt'u tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Azim, inanç ve çalışmak hayallerin gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu aşamaları başarıyla geçerek gurur tablosuna adını yazdıran evladımız Mesut'u yürekten kutluyorum. Bu başarının diğer öğrencilere de örnek olmasını diliyorum" dedi.

- İstanbul