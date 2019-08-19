Son Dakika Haberleri: Lösemiyi yendi, şimdi lösemi hastaları için doktor olacak
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Lösemiyi yendi, şimdi lösemi hastaları için doktor olacak

1 saat önce

Beş yaşındayken yakalandığı lösemi hastalığını yenen Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mesut Kaan Bozkurt (20), başta lösemiler olmak üzere tüm hastalara yardım etmek için azimle çalışarak, tıp fakültesini kazandı.

Lösemiyi yendi, şimdi lösemi hastaları için doktor olacak, System.String[]
Beş yaşındayken yakalandığı lösemi hastalığını yenen Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mesut Kaan Bozkurt (20), başta lösemiler olmak üzere tüm hastalara yardım etmek için azimle çalışarak, tıp fakültesini kazandı.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan giren Bozkurt, doktorların güler yüzü ve ilgisi sayesinde hastane ortamını çok sevdiğini belirtti.
Kendisine 5 yaşında lösemi teşhisi konduğunu aktaran Koçman, şunları kaydetti:
"Ailem beni İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine götürdü. Bir yıl boyunca burada kaldım. Hatta kemoterapi tedavisi de gördüm. Tedavi sürecinde doktorlar benimle yakından ilgilendi. Moralimi yüksek tutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Doktorların güler yüzü ve ilgisi sayesinde hastane ortamını çok sevdim. Özellikle doktorların benim için çaba sarf etmesi, iyileştirmek için uğraşmaları beni derinden etkiledi. Ben de onlar gibi hayat kurtarmaya karar verdim. İnşallah beyaz önlüğümü giyip hastalara şifa dağıtacağım. Lösemi hastası olarak yattığım hastanede doktor olarak görev yapmayı çok isterim."
Eğitim hayatı boyunca doktor olmayı kendisine hedef olarak belirleyen Bozkurt, hafta içinde okulun ardından, hafta sonu ise boş zamanlarında Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezinde ders çalışmaya devam ettiğini aktardı.
Rehber öğretmenlerinin, hayalini gerçekleştirmesi konusunda kendisine yardım ettiğini ifade eden Bozkurt, burada planlı, programlı çalışmayı öğrendiğini ve sınavı kazandığını belirtti.
Hedefine ulaşan Mesut Kaan Bozkurt'u tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da azim, inanç ve çalışmanın, hayallerin gerçekleşmesi için yeterli olduğunu kaydetti.
Bu aşamaları başarıyla geçerek gurur tablosuna adını yazdıran Mesut'u kutlayan Çağırıcı, bu başarının diğer öğrencilere de örnek olmasını diledi.
Bağcılar Belediyesi, Bora Füzesi, Bağcılar, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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