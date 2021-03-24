Lösemiyi yenen genç şimdi hastalara umut oluyor - Son Dakika

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da lösemiyle savaşıp iyileşen Ömer Faruk Kural, tedavi sürecindeki zor günlerini unutmayarak, kendisini eğlendirmeye gelen palyaçoları örnek alıp kurduğu gönüllü toplulukla hastalara umut oluyor.

2013'te kurduğu "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" adı altındaki gönüllü topluluğunu günümüze kadar sürdüren Ömer Faruk Kural (23), 380 kişilik ekibiyle birlikte hiçbir maddi destek beklemeden tedavi sürecindeki hasta çocuklara psikolojik destek verebilmek için birçok faaliyet gerçekleştiriyor.

Lösemi hastalığına yakalandığında morale çok ihtiyaç duyduğunu anlatan Kural, "O sıralarda da bana palyaço ağabeyler ve ablalar gelmişti. Çocukken birilerinin varlığına ihtiyaç duyuyorsunuz ve hissetmek istiyorsunuz. İyileştikten sonra kendi kendime niye ben de böyle faaliyetler yapmayayım diye düşündüm" dedi.

2013'te kurduğu "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" adı altındaki gönüllü topluluğu olarak gerçekleştirdikleri hiçbir projeden maddi kaynak elde etmek niyetinde olmadıklarını söyleyen Kural, şöyle devam etti:

"Oluşturduğumuz projeler kapsamında yaptığımız faaliyetlerde, dezavantajlı çocuklarımızı baz alıyoruz. Dezavantajlı çocuklarımız derken lösemili, ihtiyaç sahibi ya da kronik hastalıkları olan bir çocuğumuz olabilir. Bu çocuklarımızın yanına kesinlikle gönüllülük kapsamında gidiyoruz. Gittiğimizde yerde ailelerden veya başka şeylerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz."

Hatay dışında da temsilcilikleri olduğunu vurgulayan Kural, "Çeşitli illerimizde de bizim yaptığımız projeler ve faaliyetler gerçekleştiriliyor. Hatay merkez olmak üzere Ankara, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Çorum, Kayseri, Karaman ve Kahramanmaraş olmak üzere 10 temsilciliğimiz vardır. Yakında Kocaeli'nde de temsilcilik açacağız ve daha birçok ilde faaliyetlerimizi yaygınlaştırmaya çalışacağız" diye konuştu. - HATAY