Lösemiyi yenen genç şimdi hastalara umut oluyor - Son Dakika

Lösemiyi yenen genç şimdi hastalara umut oluyor

24.03.2021 00:58
Lösemiyi yenen genç şimdi hastalara umut oluyor, System.String[]

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da lösemiyle savaşıp iyileşen Ömer Faruk Kural, tedavi sürecindeki zor günlerini unutmayarak, kendisini eğlendirmeye gelen palyaçoları örnek alıp kurduğu gönüllü toplulukla hastalara umut oluyor.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da lösemiyle savaşıp iyileşen Ömer Faruk Kural, tedavi sürecindeki zor günlerini unutmayarak, kendisini eğlendirmeye gelen palyaçoları örnek alıp kurduğu gönüllü toplulukla hastalara umut oluyor.

2013'te kurduğu "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" adı altındaki gönüllü topluluğunu günümüze kadar sürdüren Ömer Faruk Kural (23), 380 kişilik ekibiyle birlikte hiçbir maddi destek beklemeden tedavi sürecindeki hasta çocuklara psikolojik destek verebilmek için birçok faaliyet gerçekleştiriyor.

Lösemi hastalığına yakalandığında morale çok ihtiyaç duyduğunu anlatan Kural, "O sıralarda da bana palyaço ağabeyler ve ablalar gelmişti. Çocukken birilerinin varlığına ihtiyaç duyuyorsunuz ve hissetmek istiyorsunuz. İyileştikten sonra kendi kendime niye ben de böyle faaliyetler yapmayayım diye düşündüm" dedi.

2013'te kurduğu "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" adı altındaki gönüllü topluluğu olarak gerçekleştirdikleri hiçbir projeden maddi kaynak elde etmek niyetinde olmadıklarını söyleyen Kural, şöyle devam etti:

"Oluşturduğumuz projeler kapsamında yaptığımız faaliyetlerde, dezavantajlı çocuklarımızı baz alıyoruz. Dezavantajlı çocuklarımız derken lösemili, ihtiyaç sahibi ya da kronik hastalıkları olan bir çocuğumuz olabilir. Bu çocuklarımızın yanına kesinlikle gönüllülük kapsamında gidiyoruz. Gittiğimizde yerde ailelerden veya başka şeylerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz."

Hatay dışında da temsilcilikleri olduğunu vurgulayan Kural, "Çeşitli illerimizde de bizim yaptığımız projeler ve faaliyetler gerçekleştiriliyor. Hatay merkez olmak üzere Ankara, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Çorum, Kayseri, Karaman ve Kahramanmaraş olmak üzere 10 temsilciliğimiz vardır. Yakında Kocaeli'nde de temsilcilik açacağız ve daha birçok ilde faaliyetlerimizi yaygınlaştırmaya çalışacağız" diye konuştu. - HATAY

Antakya, Lösemi, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Lösemiyi yenen genç şimdi hastalara umut oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de adaya veda isim Gonca oldu Survivor 2021'de adaya veda isim Gonca oldu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu
ABD'de neler oluyor? 7 günde yedinci silahlı saldırı ABD'de neler oluyor? 7 günde yedinci silahlı saldırı         
00:50
Guatemala'da La Aurora Havaalanı, yanardağ külü nedeniyle kapatıldı Guatemala'da La Aurora Havaalanı, yanardağ külü nedeniyle kapatıldı         
00:40
Ankara'da beklenen kar yağışı başladı Ankara'da beklenen kar yağışı başladı         
00:15
Yerli ve milli radar, Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı Yerli ve milli radar, Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı         
23:35
Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı         
23:13
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti         
22:49
Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi         
21:45
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı         
17:14
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 01:11:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lösemiyi yenen genç şimdi hastalara umut oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei