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Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor - Son Dakika

Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor

06.11.2021 11:04
Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor

Sakarya'da henüz 14 aylıkken lösemi hastası olduğu belirlenen ve minik bedeniyle verdiği mücadeleyi kazanan 6 yaşındaki Melek Demirhan, sağlığına kavuşmanın ve anaokuluna gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'da henüz 14 aylıkken lösemi hastası olduğu belirlenen ve minik bedeniyle verdiği mücadeleyi kazanan 6 yaşındaki Melek Demirhan, sağlığına kavuşmanın ve anaokuluna gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Demirhan ailesinin 6 yaşındaki kızları Melek, 14 aylıkken lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Melek, gerek doktorların uyguladığı tedavi gerekse ailesinden aldığı moral ve azmiyle hastalığın üstesinden geldi.

Melek'in annesi Muhsine Demirhan, AA muhabirine, genel bir rahatsızlık ve karnındaki şişlik nedeniyle 2017'de Melek'i doktora götürdüklerini, sonrasında yapılan tahliller neticesinde 14 aylıkken kızlarına lösemi teşhisi konulduğunu ve böylece tedavi sürecinin başladığını söyledi.

O süreçte Sakarya'da onkoloji servisi olmadığı için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kemoterapi sürecinin başladığını dile getiren anne Demirhan, Melek'in sağ böbreğinin de tümör nedeniyle alındığını ifade etti.

Ameliyattan sonra tedavi sürecinin devam ettiğini ve son tahlillerde Melek'in akciğerinde sıkıntı görüldüğünü kaydeden Demirhan, "Metastazdan dolayı hastalık tekrarladı ve tekrar tedaviye başladık. Bunun üzerine Melek bir yıl daha tedavi gördü. Çok zor bir süreçti, kemoterapiler alerji yaptı. 2020 Ocak'ta son kürü alarak tedavimizi bitirdik. Şu anda evdeyiz, 6 ayda bir kontrollerimiz var. Melek, anaokuluna başladı." diye konuştu.

"Güzel ve tarifi mümkün olamayan duygular"

Zor bir süreçten geçtiklerini ve hastalığı atlattıklarını, gözyaşları içinde anlatan anne Demirhan, şöyle konuştu:

"Çocuğuma kanser hastası diyemiyoruz, onkoloji hastasıyız. Hastanede yalnızsınız, babası belirli bir süre sadece kapıdan görebiliyor. Bir kızım daha var, okula gidiyor. Onu evde bırakıp gidiyordum. Süreci atlattık Allah'a şükür, evdeyiz. O günleri unutmak istiyoruz, hatırlayınca burukluk oluyor. Bu durumu yaşayan aileler moral konusunda kendilerini yıpratacak insanlardan, durumlardan uzak dursunlar. Bu bir süreç. Şu an gayet iyi durumdayız. Okula başladı, okul alışverişi yaptık, şu an halinden çok mutlu. Hastalık dönemini atlattık, Melek okula başladı. Zamanın bu kadar çabuk geçtiğini şaşkınlık içerinde izliyorum. Güzel ve tarifi mümkün olamayan duygular..."

Minik Melek ise "Ben hastaydım, iyileştim. Okula gidiyorum, çok mutluyum."diyerek yaşadığı sevinci dile getirdi.

Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor
Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor
Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor
Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor
Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor

Doktora, Sakarya, Lösemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemiyi yenen küçük Melek, anaokuluna başlamanın sevincini yaşıyor - Son Dakika


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