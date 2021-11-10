Üye Girişi
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI - Son Dakika

LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI

10.11.2021 10:55

LÖSEMİ tedavisi için Türkiye'yi tercih eden Ukraynalı Vladyslava Bilousova (20), tedavisi sırasında yaptığı resimlerle sergi açtı.

LÖSEMİ tedavisi için Türkiye'yi tercih eden Ukraynalı Vladyslava Bilousova (20), tedavisi sırasında yaptığı resimlerle sergi açtı. Bilousova, 'İleride lösemiyi yenip çizdiğim resimleri sergilemek istiyorum. Elde ettiğim geliri de lösemi hastalarının tedavisi için bağışlamak istiyorum" dedi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşayan Vladyslava Bilousova, temmuz ayında lösemiye yakalandı. Harkov'da lösemi tedavisi başlayan Bilousova, hastalığının hızlı ilerlemesi nedeniyle aile dostlarının yönlendirmesiyle Türkiye'de tedavi olmaya karar verdi. Medical Park Antalya Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi'ne gelerek lösemi tedavisi görmeye başlayan Vladyslava Bilousova, hastanede doktorlarının ve hayalindeki anların resimlerini çizmeye başladı. 2-8 Kasım Lösemi Haftası nedeniyle çizdiği resimleri hastanede sergilemeye başlayan Bilousova, lösemiyle mücadelesine devam ediyor. Vladyslava Bilousova'nın en büyük hayali ise lösemiyi yenip çizdiği resimlerle açtığı sergiden elde edeceği geliri, lösemili hastaların tedavisi için harcamak.

'TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİK'

Lösemi hastalığını aniden öğrendiği o zorlu süreci anlatan Vladyslava Bilousova, 'Çok şaşırdım, hiç beklemiyordum. Başta çok korktum. Lösemi hastalığının hızlı ilerlediğini annem bildiği için hemen Türkiye'ye geldik. Daha önce burada tedavi gören arkadaşlarımız olduğu için tedaviyi burada bulacağımıza emin olduk. Bu nedenle Türkiye'yi tercih ettik" dedi.

Vladyslava Bilousova, 'Yakında ameliyat olacaktım ama maalesef bağırsaklarımdan rahatsızlık geçirdim. Bağırsaklarımla ilgili bir ameliyat olacağım, sonrasında yine lösemi tedavisine devam edeceğiz. 3 seans kemoterapi alacaktım normalde" diye konuştu.

'RESİM ÇİZEREK KENDİMİ TOPARLAYABİLDİM'

Harkov'da otomobil dizaynı bölümünde okuduğunu belirten Vladyslava Bilousova, 'Okulda otomobil dizaynları yapıyorduk. İlk etapta hormonal bir tedavi aldığım için çok zorlanıyordum. Resim çizmek beni çok sakinleştiriyordu. Resim çizerek kendimi toparlayabildim. Resim yapmayı çok seviyorum. Çizdiğim resimleri burada sergilemeye başladım. İleride lösemiyi yenip resimlerimi sergilemek istiyorum. Elde ettiğim geliri de lösemi hastalarının tedavisine bağışlamak istiyorum" dedi.

'BAĞIŞ YAPMAK HİÇ ZOR DEĞİL'

Çok yakın bir arkadaşının da lösemiye yakalandığını aktaran Bilousova, 'Maalesef onun durumu çok kötü. Ona sürekli kan takviyesi yapılıyor. Onun durumu gitgide kötüleşiyor. İnsanlar eğer yardım ederse birçok kişi bu hastalıktan kurtulabilir. Bağış yapmak hiç zor değil. Hastaneye gelip kan veriyorsunuz, eğer uyumluysanız o hastalara yardımcı olabiliyorsunuz. Birçok kişinin hayatını kurtarabilirsiniz" diye konuştu.

'HEMEN TEDAVİSİNE BAŞLADIK'

Hastanenin Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi'nden Uzm. Dr. Seda Öztürkmen, Vladyslava Bilousova'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Öztürkmen, '2 ay önce başka bir ülkeden lösemi tanısıyla hastanemize başvurdu. Hemen tedavisine başladık fakat lösemiden bağımsız olarak bağırsaklarında başka sorunlar da oldu. Çok ciddi ameliyatlar geçirdi. Önümüzde uzun bir süreç var sadece bir kısmını bitirdik. Hastamız çok motive ve tedavisine devam ediyor" dedi.

'ONLARI MOTİVE ETMEMİZ LAZIM'

Uzm. Dr. Seda Öztürkmen de 'İçindeki sorunları yansıttığı resimleri var. O yüzden aklımıza sergi açma fikri geldi. Farklı duygu durumları yaşadığı için sergi açma teklifinde bulunduk. O da severek resimlerini çoğalttı. Sonrasında resimlerin devamının da geleceğinden eminim. Yolumuz uzun çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Bizim hastalarımızda en önemlisi moral. Çocuklarımızın yaşadığı çok zor şeyler oluyor ama resim, şiir, yazı gibi herhangi bir aktiviteyle uğraştıklarında bu süreci daha kolay atlatıyorlar. Onları motive etmemiz lazım. Özel günlerde onları yalnız bırakmamamız lazım. Destek olup yanlarında olmamız gerekiyor" diye konuştu.

LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI
LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI

Antalya, Ukrayna, Türkiye, Lösemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi 11:54 Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti 11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti 11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı 11:20 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı 11:08 Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor 09:49 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

Son Dakika Haberleri
12:08 Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır
11:53 Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
11:35 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021
11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
11:19 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı
Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı         
12:08
Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun         
11:54
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu         
09:49
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 12:30:12. #1.13#
SON DAKİKA: LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement