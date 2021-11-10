LÖSEMİYLE SAVAŞAN UKRAYNALI KIZ, YAPTIĞI RESİMLERLE SERGİ AÇTI - Son Dakika

LÖSEMİ tedavisi için Türkiye'yi tercih eden Ukraynalı Vladyslava Bilousova (20), tedavisi sırasında yaptığı resimlerle sergi açtı. Bilousova, 'İleride lösemiyi yenip çizdiğim resimleri sergilemek istiyorum. Elde ettiğim geliri de lösemi hastalarının tedavisi için bağışlamak istiyorum" dedi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşayan Vladyslava Bilousova, temmuz ayında lösemiye yakalandı. Harkov'da lösemi tedavisi başlayan Bilousova, hastalığının hızlı ilerlemesi nedeniyle aile dostlarının yönlendirmesiyle Türkiye'de tedavi olmaya karar verdi. Medical Park Antalya Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi'ne gelerek lösemi tedavisi görmeye başlayan Vladyslava Bilousova, hastanede doktorlarının ve hayalindeki anların resimlerini çizmeye başladı. 2-8 Kasım Lösemi Haftası nedeniyle çizdiği resimleri hastanede sergilemeye başlayan Bilousova, lösemiyle mücadelesine devam ediyor. Vladyslava Bilousova'nın en büyük hayali ise lösemiyi yenip çizdiği resimlerle açtığı sergiden elde edeceği geliri, lösemili hastaların tedavisi için harcamak.

'TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİK'

Lösemi hastalığını aniden öğrendiği o zorlu süreci anlatan Vladyslava Bilousova, 'Çok şaşırdım, hiç beklemiyordum. Başta çok korktum. Lösemi hastalığının hızlı ilerlediğini annem bildiği için hemen Türkiye'ye geldik. Daha önce burada tedavi gören arkadaşlarımız olduğu için tedaviyi burada bulacağımıza emin olduk. Bu nedenle Türkiye'yi tercih ettik" dedi.

Vladyslava Bilousova, 'Yakında ameliyat olacaktım ama maalesef bağırsaklarımdan rahatsızlık geçirdim. Bağırsaklarımla ilgili bir ameliyat olacağım, sonrasında yine lösemi tedavisine devam edeceğiz. 3 seans kemoterapi alacaktım normalde" diye konuştu.

'RESİM ÇİZEREK KENDİMİ TOPARLAYABİLDİM'

Harkov'da otomobil dizaynı bölümünde okuduğunu belirten Vladyslava Bilousova, 'Okulda otomobil dizaynları yapıyorduk. İlk etapta hormonal bir tedavi aldığım için çok zorlanıyordum. Resim çizmek beni çok sakinleştiriyordu. Resim çizerek kendimi toparlayabildim. Resim yapmayı çok seviyorum. Çizdiğim resimleri burada sergilemeye başladım. İleride lösemiyi yenip resimlerimi sergilemek istiyorum. Elde ettiğim geliri de lösemi hastalarının tedavisine bağışlamak istiyorum" dedi.

'BAĞIŞ YAPMAK HİÇ ZOR DEĞİL'

Çok yakın bir arkadaşının da lösemiye yakalandığını aktaran Bilousova, 'Maalesef onun durumu çok kötü. Ona sürekli kan takviyesi yapılıyor. Onun durumu gitgide kötüleşiyor. İnsanlar eğer yardım ederse birçok kişi bu hastalıktan kurtulabilir. Bağış yapmak hiç zor değil. Hastaneye gelip kan veriyorsunuz, eğer uyumluysanız o hastalara yardımcı olabiliyorsunuz. Birçok kişinin hayatını kurtarabilirsiniz" diye konuştu.

'HEMEN TEDAVİSİNE BAŞLADIK'

Hastanenin Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi'nden Uzm. Dr. Seda Öztürkmen, Vladyslava Bilousova'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Öztürkmen, '2 ay önce başka bir ülkeden lösemi tanısıyla hastanemize başvurdu. Hemen tedavisine başladık fakat lösemiden bağımsız olarak bağırsaklarında başka sorunlar da oldu. Çok ciddi ameliyatlar geçirdi. Önümüzde uzun bir süreç var sadece bir kısmını bitirdik. Hastamız çok motive ve tedavisine devam ediyor" dedi.

'ONLARI MOTİVE ETMEMİZ LAZIM'

Uzm. Dr. Seda Öztürkmen de 'İçindeki sorunları yansıttığı resimleri var. O yüzden aklımıza sergi açma fikri geldi. Farklı duygu durumları yaşadığı için sergi açma teklifinde bulunduk. O da severek resimlerini çoğalttı. Sonrasında resimlerin devamının da geleceğinden eminim. Yolumuz uzun çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Bizim hastalarımızda en önemlisi moral. Çocuklarımızın yaşadığı çok zor şeyler oluyor ama resim, şiir, yazı gibi herhangi bir aktiviteyle uğraştıklarında bu süreci daha kolay atlatıyorlar. Onları motive etmemiz lazım. Özel günlerde onları yalnız bırakmamamız lazım. Destek olup yanlarında olmamız gerekiyor" diye konuştu.