LÖSEV, 7 bin 825 hastaya et ulaştırdı - Son Dakika

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı'ndan bu yana 7 bin 825 hastaya et ulaştırdı.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, vakfın Kurban Bayramı döneminde aldığı kurban ve yıl içinde yapılan adak bağışlarından sağlanan et ve et ürünlerini, 81 bin haneye ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.

LÖSEV et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesinin faydalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı'ndan bu yana çok kısa bir sürede 7 bin 825 hastaya et yardımları ulaştırıldı. Geçen yıl 26 bin 620 hasta ve ailesi LÖSEV et desteğinden vakumlu ambalajlarda taze et olarak ve LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden hijyenik koşullarda kaliteli et ve ürünlerine ulaşma imkanı yakaladı."

LÖSEV'in son olarak et desteğini Uşak'ta da yaptığı dağıtımlarla sürdürdüğü bildirildi.