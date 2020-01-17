LÖSEV aileleri, İyilikler Çarşısı'nda ihtiyaçlarını karşılayabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel LÖSEV aileleri, İyilikler Çarşısı'nda ihtiyaçlarını karşılayabilecek - Son Dakika

LÖSEV aileleri, İyilikler Çarşısı'nda ihtiyaçlarını karşılayabilecek

6 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 10 ilde düzenlenecek İyilikler Çarşısı'nı ilk İstanbul'da açacak.

LÖSEV aileleri, İyilikler Çarşısı'nda ihtiyaçlarını karşılayabilecek, System.String[]

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 10 ilde düzenlenecek İyilikler Çarşısı'nı ilk İstanbul'da açacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2020'yi "yardımlar yılı" ilan eden LÖSEV'in, lösemili çocuk ve yetişkin kanser

hastalarından oluşan 40 bini aşkın aileye ulaşmak amacıyla hazırladığı İyilikler Zinciri Projesi İstanbul'da başlayacak.

Yarın Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayacak İyilikler Çarşısı'da, vakfa kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler kendileri için oluşturulan alışveriş alanından ücretsiz olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Aileler, İyilikler Çarşısı'nda gıdadan beyaz eşyaya, kırtasiyeden ev

temizliğine, kırmızı et ve ev tekstilinin de içinde bulunduğu ürünleri dilediği gibi

seçebilecek. Aileler ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra etkinlikler, sürpriz hediyeler ve eğitimler


ile motive olacak.

Çocuklara yönelik animasyon şovlarının gösterileceği, teknoloji deneyimle imkanının sunulacağı iki gün sürecek etkinlikte, LÖSEV 500 aileye ulaşacak.

Birçok konuda LÖSEV'in yanında olan gönüllüler, İyilikler Çarşısı'nda da lösemi ve kanserle mücadele eden aileler için görev yapacak.

İstanbul, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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