LÖSEV Antalya'daki 150 aileye et ve et ürünleri dağıtımı yaptı - Son Dakika

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Ramazan ayı öncesi Antalya'da 150 aileye taze et ve et ürünleri dağıtımı gerçekleştirdi.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadele eden hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine yönelik yürütülen "Mutlu Et" projesi kapsamında, 81 ilde yıl boyunca et ve et ürünleri desteği sürdürülüyor.

Ramazan ayı öncesi hızlandırılan proje kapsamında LÖSEV Antalya Ofisi temsilcileri Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nde 150 aileye et ve et ürünleri dağıtımı yaptı.

Vakfın Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Doğruel ve LÖSEV gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen dağıtımda LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile temin edebilecekleri ürünler teslim edildi.

Et dağıtımının ardından vakfa kayıtlı hasta ve aileleri ile bir araya gelen Antalya Barosu avukatı Serap Ertuğrul, hasta ve refakatçi hakları üzerine bilgilendirmede bulundu.