Lösev Çocuklarından 2019'a Umut Dolu Bir Merhaba
58 dakika önce
LÖSEV çocuklarından 2019'a umut dolu bir merhaba 2019'a ilk onlar girdiBURSA - Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı (LÖSEV), bütün Türkiye'de düzenlenen geleneksel yeni yıl balosunu Bursa'da kayıtlı lösemi ve kanser hastası çocuklarla bugün gerçekleştirdi.
LÖSEV
çocuklarından 2019'a umut dolu bir merhaba
2019'a ilk onlar girdi
BURSA - Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı (LÖSEV), bütün Türkiye
'de düzenlenen geleneksel yeni yıl balosunu Bursa
'da kayıtlı lösemi ve kanser hastası çocuklarla bugün gerçekleştirdi.
Dans, müzik gösterileri ve sürprizlerle dolu balo çocukların neşesine neşe kattı. Yılbaşı
pastası ve Noel Baba'nın yanı sıra masal kahramanlarının yer aldığı partide çocuklar yeni yılı kutladı. Sihirbaz gösterisi ve Barış Manço
'ya benzerliğiyle Alper Dinçer şarkılarıyla çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla beraber şarkılar seslendiren Dinçer, yeni yıl pastasını onlarla birlikte kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:50 Kaynak: İHA
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