LÖSEV'de 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

LÖSEV'e kayıtlı olup ücretsiz tedavi hizmetini LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde alan lösemili ve kanserli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı LÖSEV Sağlık Kenti'nde coşkuyla kutladı. Dans gösterileri, şarkılar ve oyunlarla geçen etkinlik ile minik kahramanlar en güzel hünerlerini onlarla el ele mücadele eden anneleri, öğretmenleri ve doktorlarına sergiledi.Çocuklar bu özel günde, Türk bayrağı ile LÖSEV flamasını heyecan ve umutla havalandırdı.

Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 101'inci yılında ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan edişinin 92. yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) miniklerince coşkuyla kutlandı. Ankara İncek yerleşkesinde bulunan LÖSEV Sağlık Kenti'nin içinde yer alan LÖSEV Doğal Parkı Amfi Alanı'nda bir araya gelen LÖSEV kahramanları tedavileri sırasında yıl boyunca yaptıkları el sanatları çalışmalarını sergiledi, şiirler okudu, şarkılar söyledi, dans gösterileri yaptı. Tedavileri devam eden sınırlı bir grup çocuğun katılımındaki etkinlikte çocuklar hünerlerini anneleri ile LÖSANTE Hastanesi'nde mücadelelerine tanık olan doktorları, öğretmenleri ve yönetim kurulu üyelerine sergiledi.

Pandemi koşullarına ekstra özen gösterildiği açık alanda gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, "Hepinizi sevgiyle selamlıyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım kısa zamanda iyileşir, okullarınıza başlarsınız ve okulda bu etkinliklerinizi seyrederiz. Hem LÖSEV olarak hem de Atatürk'ün izinde giden çocuklar olarak hepinizi ileride öğretmenler, doktorlar hatta başbakanlar ve cumhurbaşkanları olarak görmek istiyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Sergilenen gösteriler sonrası Türk bayrakları ve LÖSEV flamaları ile bir araya gelen çocuklar lösemiyle mücadele ettikleri bahçeden balonlar uçurdu ve 'Yaşasın 23 Nisan' diye ses yükseltti.