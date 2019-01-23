Son Dakika Haberleri: Lösev'den 120 Aileye Gıda Yardımı

Lösev'den 120 Aileye Gıda Yardımı

1 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Ofisi tarafından Kayseri'de yaşayan 120 lösemilinin ailesine kırmızı et yardımı yapıldı.

Lösev'den 120 Aileye Gıda Yardımı, System.String[]
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Ofisi tarafından Kayseri'de yaşayan 120 lösemilinin ailesine kırmızı et yardımı yapıldı.

LÖSEV Kayseri Ofisinde düzenlenen etkinlikte içerisinde kırmızı et bulunan gıda paketleri imza karşılığında ailelere verildi.

LÖSEV Halkla İlişkiler sorumlusu Arzu Çokeken, Kayseri ofisine 900'ü aşkın kanser hastası ailenin kayıtlı olduğunu ve yıl içerisinde de ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda, giyecek, kırtasiye malzemesi, kömür yardımı, beyaz eşya ve para yardımı yapıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokul Mezunu Gülderen Çetin, 53 Yaşında Kitap Yazdı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu

Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:43:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lösev'den 120 Aileye Gıda Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]