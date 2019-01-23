Lösev'den 120 Aileye Gıda Yardımı
1 saat önce
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Ofisi tarafından Kayseri'de yaşayan 120 lösemilinin ailesine kırmızı et yardımı yapıldı.
Lösemili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV
) Kayseri
Ofisi tarafından Kayseri'de yaşayan 120 lösemilinin ailesine kırmızı et yardımı yapıldı.
LÖSEV Kayseri Ofisinde düzenlenen etkinlikte içerisinde kırmızı et bulunan gıda paketleri imza karşılığında ailelere verildi.
LÖSEV Halkla İlişkiler
sorumlusu Arzu Çokeken, Kayseri ofisine 900'ü aşkın kanser hastası ailenin kayıtlı olduğunu ve yıl içerisinde de ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda, giyecek, kırtasiye malzemesi, kömür yardımı, beyaz eşya ve para yardımı yapıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: AA
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