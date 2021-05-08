LÖSEV'den Anneler Günü'nde mutluluğun resmi - Son Dakika

LÖSEV'den Anneler Günü'nde mutluluğun resmi

08.05.2021 11:00
LÖSEV'den Anneler Günü'nde mutluluğun resmi, System.String[]

Zonguldakta 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Asya ile annesi Özlem Kocakaplan, mücadelenin simgesi oldu.

Zonguldakta 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Asya ile annesi Özlem Kocakaplan, mücadelenin simgesi oldu. Minik Asya'nın tedavi sürecinde mücadele eden Kocakaplan, Anneler Günü'nde 'önce çocuklar iyileşsin' diyerek bağış çağrısında bulundu. Savaşmaktan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Anne Kocakaplan, "Ağlayarak girdiğim bu yolda, gülerek ilerlemeyi LÖSEV sayesinde başardım. Bağışlarınız doğru yeri buluyor" dedi.

Zonguldak'ta yaşayan Özlem Kocakaplan, 6 yaşındaki kızı Asya'nın lösemi olduğunu 2 yıl önce öğrendi. 36 yaşındaki Özlem anne, tam 2 yıldır, durmadan dinlenmeden yavrusu için LÖSEV ile el ele lösemiye karşı savaş veriyor. Anneler Günü'nde çocukları Lösemi ile mücadele eden tüm anneler ve çocuklar için kızıyla kamera karşısına geçen Kocakaplan, "Bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin" diyerek bağışçılara seslendi.

Lösemiyle savaşan Asya ile annesinin fotoğrafı Türkiye genelinde sokaklarda yer alıyor. Fotoğrafta ise 'önce çocuklar iyileşsin' mesajı yer alıyor. Fotoğraf, lösemiyle mücadelenin simgesi haline geldi.

"O AN DÜNYA BAŞIMIZA YIKILDI"

2019 yılında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile 2019 yılında yolları kesişen Özlem Kocakaplan, kızının lösemi teşhisi aldığı günü şöyle anlattı:

"Kuş gibi kanatlanıp uçan, arkadaşlarıyla oyun oynayan, hiç yorulmayan çocuğum yoruldu, güçsüz kaldı. Kanımızı verdik, bir anons geçtiler, 'Asya Kocakaplan'ın ailesi, lütfen doktor odasına!' o an dünya başımıza yıkıldı.

"LÖSANTE'ye geldiğim an çok değişikti, her hastanede olmayan bir şey vardı burada. Çocuğumu ilk kez tekerlekli sandalyede ve acil kapısında gördüğümde, nasıl bir yere çıkacağım dedim, bir hastanede ilk defa kalıyordum. İlk defa bir kişiye refakat ediyorum bir de bu benim kızım.

"O kapılar açıldı, içeri girdim herkes rahat, sanki bu hastalığın adı yoktu burada. Ben neredeyim derken hemşireler '517 numaralı oda sizin odanız' dedi. Oda kapısı açıldığı zaman başka bir dünya mı burası dedim ve 33 gün o odada kaldık. Allah razı olsun çok güzel ağırlandık. Hemşirelerimiz, doktorlarımız el üstünde tuttular bizi. Tedavimiz başladı, yoğun ve zor bir süreçti.

"Ama bu gücü bana LÖSEV-LÖSANTE Çocuk & Yetişkin Hastanesi ve yavrum verdi. Kızımın çok güçlü olduğunu ilk defa gördüm ve dedim ki ne kadar güçlü bir çocuk yetiştiriyorum. Sonra şehir dışından geldiğimiz için LÖSEV- Lösemili Çocuklar Köyü'nde konakladık. Orada da bir evimiz oldu. Her şeyi vardı; bir ev sıcaklığındaydı ve hiç yabancılık çekmedik."

IN HİKAYESİ

Kızının tedavisinin iyi gittiğini belirten Kocakaplan, "Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan o fotoğraf LÖSANTE Hastanesi'nin 517 numaralı odasında, Asya'nın tedavisi devam ederken çekildi. Bugün Asya'nın tedavisi olumlu aşamada ilerlerken mücadele anlarında çekilen bu fotoğraflar LÖSEV'in kayıtlı ve tedavileri devam eden on binlerce çocuğa umut oluyor. LÖSEV bana kızımı bağışladı. Kızımı bana verdi, sağlığımızı geri verdi. Ağlayarak girdiğim bu yolda, gülerek ilerlemeyi LÖSEV sayesinde başardım. Benim gibi birçok ailenin de gözü yaşlı olarak girip gülerek gittiklerine tanık oldum. O yüzden diyorum ki bağışlarınız doğru yeri buluyor. Önce çocuklar iyileşsin" ifadelerini kullandı.


LÖSEV'den Anneler Günü'nde mutluluğun resmi
LÖSEV'den Anneler Günü'nde mutluluğun resmi
LÖSEV'den Anneler Günü'nde mutluluğun resmi
LÖSEV'den Anneler Günü'nde mutluluğun resmi

Anneler Günü, Lösemi, LÖSEV, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LÖSEV'den Anneler Günü'nde mutluluğun resmi - Son Dakika


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