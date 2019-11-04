Son Dakika Haberleri: LÖSEV'den Bilecikspor'a övgü dolu sözler
Son Dakika Spor LÖSEV'den Bilecikspor'a övgü dolu sözler

LÖSEV'den Bilecikspor'a övgü dolu sözler

6 saat önce

Bilecikspor ve U-14 takımı bu hafta '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle müsabakalara farkındalık oluşturmak için pankartlarla çıktı.

LÖSEV'den Bilecikspor'a övgü dolu sözler, System.String[]

Bilecikspor ve U-14 takımı bu hafta '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle müsabakalara farkındalık oluşturmak için pankartlarla çıktı.


Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor ve Bilecikspor U14 takımları bu hafta müsabakaları öncesi sahaya 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSEV'e farkındalık oluşturmak için pankartlarla çıktı. U14 futbol takımı oyucuları bir de ağızlarına maske takarken, bu anlamlı pankart LÖSEV tarafından taktirle karşılandı. LÖSEV'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Dr. Üstün Ezer resmi sosyal medya hesabından üzerinden takımların pankartlı resimlerini paylaşarak, "Teşekkür ederiz. Bilecikspor kadar olamayan kendini büyük zanneden takımlara örnek olsun" notunu yazdı. - BİLECİK

Bilecik, LÖSEV, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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